أمريكا.. استرداد كنز مرتبط بحطام أسطول بحري إسباني غرق عام 1715

شفق نيوز/ تمكن عملاء فيدراليون من استعادة مجموعة من العملات الذهبية المسروقة التي كانت مرتبطة في الأصل بحطام أسطول من السفن غرقت في عام 1715، وعُثر عليها على ساحل الكنز في فلوريدا.

وأعلنت لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا (FWC) أنها تمكنت من استعادة 37 عملة ذهبية تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من مليون دولار، والتي سُرقت سابقا، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي 31 تموز/يوليو 1715، كانت 12 سفينة إسبانية محمّلة بالذهب والفضة في طريقها من هافانا في كوبا إلى إسبانيا عندما ضرب إعصار مدمر الأسطول، ما أدى إلى غرق 11 سفينة وفقدان نحو 1000 من أفراد الطاقم.

وبعد أكثر من 300 عام من الكارثة، تم توظيف إريك شميت وأفراد من عائلته كعمال إنقاذ متعاقدين مع "أسطول 1715 – جواهر الملكات" (1715 Fleet - Queens Jewels) في عام 2015.

وتمكن الفريق من اكتشاف مجموعة من 101 عملة ذهبية من الحطام، تم الإبلاغ عن 51 منها بشكل صحيح، بينما تمت حيازة 50 أخرى بشكل غير قانوني.