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مركز الإعلام الرقمي: فيسبوك يسمح بالإعلان عن صفحات "السحر والشعوذة" في العراق

Category: منوعـات

Date: 2022-01-16T08:13:20+0000
مركز الإعلام الرقمي: فيسبوك يسمح بالإعلان عن صفحات "السحر والشعوذة" في العراق

شفق نيوز/ انتقد مركز الإعلام الرقمي DMC موافقة منصة فيسبوك على إعلانات لصفحات تروّج للسحر وتسوّق للشعوذة والأعمال المختلفة غير العقلانية المرتبطة بهما في العراق.

وقال المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه رصد على منصتي فيسبوك، وبدرجة أقل على انستغرام، عشرات الاعلانات التي يتضمن بعضها مقاطع لا “عقلانية” لاشخاص يزعمون أنهم "دكتور" او "شيخ" او "روحاني" أو "معالج" يقومون بأعمال تتجاوز حدود العلم والعقل وحتى الدين.

واعرب المركز عن استغرابه لوجود هذه الصفحات ضمن منصة فيسبوك، فضلاً عن السماح بالاعلانات الممولة لهذا الصفحات رغم انها تخالف معايير فيسبوك التي تمنع وجود الحسابات الاحتيالية التي تخدع الناس.

واضاف؛ ان فيسبوك يناقض  قوانينه فيما يتعلق بهذا الموضوع، حيث تؤكد الشركة في معايير سياستها على منع نشر "عمليات الاحتيال التي تحدث على أرض الواقع أو التي تعتمد على الروحانيات أو النورانيات" بحسب نص الشركة الوارد في موقعها الرسمي المتعلق بمبادئ الشفافية وسياسات النشر.

ودعا مركز الإعلام الرقمي DMC منصة فيسبوك لاعادة النظر في معايير قبوله للاعلانات في العراق وضرورة اخضاعها للفحص الدقيق والمراجعة الصحيحة قبل ان يتم الموافقة عليها وظهور محتواها أمام ملايين المستخدمين.

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