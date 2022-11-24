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مركز الإعلام الرقمي: تسريب بيانات 17 مليون حساب واتساب من العراق

Category: منوعـات

Date: 2022-11-24T19:35:34+0000
مركز الإعلام الرقمي: تسريب بيانات 17 مليون حساب واتساب من العراق

شفق نيوز/ أعلن مركز الإعلام الرقمي "DMC" وجود تسريب في بيانات 487 مليون مستخدم نشط على برنامج المحادثات الشهير "واتساب" من بينها 17 مليون رقم من العراق.

واكد المركز ان التسريب يشمل 84 دولة بعد أن ادعى شخصا امتلاكه قاعدة البيانات النشطة ونشر الاعلان عنها في منتدى مجتمع القرصنة المعروف، فيما أكدت مصادر مستقلة صحّة هذه المزاعم.

وبين المركز ان البيانات لاتشمل صور جهاز الهاتف بل الرقم وربما المكان وغيرها من المعلومات التي يمكن استهدافها بالاعلانات، مضيفا بان شركة "ميتا" لم تعلق على انباء التسريبات لحد الان.

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