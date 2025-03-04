مركز الإعلام الرقمي يرصد إقبالاً عراقياً على تطبيقات في التواصل الاجتماعي وتراجعاً لأخرى

مركز الإعلام الرقمي يرصد إقبالاً عراقياً على تطبيقات في التواصل الاجتماعي وتراجعاً لأخرى
شفق
نيوز/ كشف مركز الإعلام الرقمي "DMC"، يوم الثلاثاء، عن زيادة واضحة في عدد
مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق لهذا العام.
وقال
المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن عدد المستخدمين بلغ 34.3 مليون مستخدم وفقاً
للإحصائية الصادرة يوم أمس الاثنين، ما يمثل 73.8% من عدد السكان، مقارنةً بـ31.95
مليون في العام الماضي، وذلك بحسب بيانات "We Are Social"
و"Meltwater"،
التي تعد من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في تحليل البيانات الرقمية.
وأوضح
المشرف العام لمركز الإعلام الرقمي، مهند حبيب السماوي، أن "البيانات التي
بين يدينا تكشف عن تغيرات في أنماط استخدام بعض مواقع التواصل الاجتماعي في
العراق، حيث شهدت بعض المنصات نمواً سريعاً، بينما تراجعت أخرى، مما يعكس وجود
تحولات في المشهد الرقمي وتغيّر في سلوك مستخدمي المنصات في داخل فضاءاته".
وأضاف
"شهدنا زيادة كبيرة في عدد مستخدمي (تيك توك) والتي بلغت نحو 2.35 مليون
مستخدم إضافي، حيث أصبح العدد 34.3 مليون مستخدم بعد أن كان العام الماضي 31.95
مليون مستخدم، ما يشير إلى أن هذه المنصة أصبحت الوجهة المفضلة لشريحة واسعة من
المستخدمين العراقيين، خصوصاً الشباب والعديد من المؤثرين وصناع المحتوى الذين
يستقطبون الملايين".
وتابع
"في مقابل ذلك وجدنا أن منصة (يوتيوب) شهدت انخفاضاً طفيفاً، ما يعكس تحولاً
لدى بعض المستخدمين نحو مشاهدة المحتوى القصير التفاعلي والسريع الذي يقدمه تيك
توك، وعدم الاهتمام بالفيديوهات الطويلة".
وأشار
السماوي إلى "مسار إيجابي في هذه الاحصائية يتجسد في منصة (لينكدإن) التي
شهدت نمواً جيداً، حيث ارتفع عدد المستخدمين إلى 2.3 مليون مقارنة بـ1.9 مليون
العام الماضي، وهو تجسيد واضح للاهتمام المتزايد بالتواصل المهني والبحث عن فرص
عمل، الذي توفره هذه المنصة، والذي قد تقف وراءه وجود عدداً من الشركات والمؤسسات
العراقية وغيرها التي تستخدم (لينكدإن) كمنصة للتوظيف وبناء الشبكات والعلاقات
المهنية".
ونشر
مركز الإعلام الرقمي إحصائية بعدد متابعي كل منصة هذا العام، ومقارنتها بالعام
الماضي:
تيك
توك:
أصبح
العدد 34.3 مليون مستخدم بعد أن كان العام الماضي 31.95.
فيسبوك:
أصبح
العدد 20.1 مليون مستخدم بعد أن كان العام الماضي 19.30.
يوتيوب:
أصبح
العدد 22.3 مليون مستخدم بعد أن كان العام الماضي 22.80.
إنستغرام:
أصبح
العدد 19.0 مليون مستخدم بعد أن كان العام الماضي 18.25.
فيسبوك
ماسنجر:
أصبح
العدد 15 مليون مستخدم بعد أن كان العام الماضي 15.70.
سناب
شات:
أصبح
العدد 18.5 مليون مستخدم بعد أن كان العام الماضي 17.74.
أكس
(تويتر سابقاً):
أصبح
العدد 2.65 مليون مستخدم بعد أن كان العام الماضي 2.55.
لينكدإن:
أصبح
العدد 2.30 مليون مستخدم بعد أن كان العام الماضي 1.90.
وفي
هذا السياق، أكد المؤسس المشارك لمركز الإعلام الرقمي، ومسؤول الرصد فيه، علي
الزهيري، أن "المركز يتابع هذه الإحصائيات منذ سنوات ويجري مقارنات دقيقة
بين البيانات الحالية والسابق منها".
وأضاف
"يهدف المركز إلى رصد ومراقبة التحولات الرقمية في العراق، وتقديم رؤى
واحصائيات واضحة للجهات ذات العلاقة وصناع القرار، فضلاً عن تسليط الضوء على
اتجاهات ومسارات المستخدمين العراقيين في الفضاء الرقمي".