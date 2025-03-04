مركز الإعلام الرقمي يرصد إقبالاً عراقياً على تطبيقات في التواصل الاجتماعي وتراجعاً لأخرى

شفق نيوز/ كشف مركز الإعلام الرقمي "DMC"، يوم الثلاثاء، عن زيادة واضحة في عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق لهذا العام.

وقال المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن عدد المستخدمين بلغ 34.3 مليون مستخدم وفقاً للإحصائية الصادرة يوم أمس الاثنين، ما يمثل 73.8% من عدد السكان، مقارنةً بـ31.95 مليون في العام الماضي، وذلك بحسب بيانات "We Are Social" و"Meltwater"، التي تعد من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في تحليل البيانات الرقمية.

وأوضح المشرف العام لمركز الإعلام الرقمي، مهند حبيب السماوي، أن "البيانات التي بين يدينا تكشف عن تغيرات في أنماط استخدام بعض مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، حيث شهدت بعض المنصات نمواً سريعاً، بينما تراجعت أخرى، مما يعكس وجود تحولات في المشهد الرقمي وتغيّر في سلوك مستخدمي المنصات في داخل فضاءاته".

وأضاف "شهدنا زيادة كبيرة في عدد مستخدمي (تيك توك) والتي بلغت نحو 2.35 مليون مستخدم إضافي، حيث أصبح العدد 34.3 مليون مستخدم بعد أن كان العام الماضي 31.95 مليون مستخدم، ما يشير إلى أن هذه المنصة أصبحت الوجهة المفضلة لشريحة واسعة من المستخدمين العراقيين، خصوصاً الشباب والعديد من المؤثرين وصناع المحتوى الذين يستقطبون الملايين".

وتابع "في مقابل ذلك وجدنا أن منصة (يوتيوب) شهدت انخفاضاً طفيفاً، ما يعكس تحولاً لدى بعض المستخدمين نحو مشاهدة المحتوى القصير التفاعلي والسريع الذي يقدمه تيك توك، وعدم الاهتمام بالفيديوهات الطويلة".

وأشار السماوي إلى "مسار إيجابي في هذه الاحصائية يتجسد في منصة (لينكدإن) التي شهدت نمواً جيداً، حيث ارتفع عدد المستخدمين إلى 2.3 مليون مقارنة بـ1.9 مليون العام الماضي، وهو تجسيد واضح للاهتمام المتزايد بالتواصل المهني والبحث عن فرص عمل، الذي توفره هذه المنصة، والذي قد تقف وراءه وجود عدداً من الشركات والمؤسسات العراقية وغيرها التي تستخدم (لينكدإن) كمنصة للتوظيف وبناء الشبكات والعلاقات المهنية".

ونشر مركز الإعلام الرقمي إحصائية بعدد متابعي كل منصة هذا العام، ومقارنتها بالعام الماضي:

تيك توك:

أصبح العدد 34.3 مليون مستخدم بعد أن كان العام الماضي 31.95.

فيسبوك:

أصبح العدد 20.1 مليون مستخدم بعد أن كان العام الماضي 19.30.

يوتيوب:

أصبح العدد 22.3 مليون مستخدم بعد أن كان العام الماضي 22.80.

إنستغرام:

أصبح العدد 19.0 مليون مستخدم بعد أن كان العام الماضي 18.25.

فيسبوك ماسنجر:

أصبح العدد 15 مليون مستخدم بعد أن كان العام الماضي 15.70.

سناب شات:

أصبح العدد 18.5 مليون مستخدم بعد أن كان العام الماضي 17.74.

أكس (تويتر سابقاً):

أصبح العدد 2.65 مليون مستخدم بعد أن كان العام الماضي 2.55.

لينكدإن:

أصبح العدد 2.30 مليون مستخدم بعد أن كان العام الماضي 1.90.

وفي هذا السياق، أكد المؤسس المشارك لمركز الإعلام الرقمي، ومسؤول الرصد فيه، علي الزهيري، أن "المركز يتابع هذه الإحصائيات منذ سنوات ويجري مقارنات دقيقة بين البيانات الحالية والسابق منها".

وأضاف "يهدف المركز إلى رصد ومراقبة التحولات الرقمية في العراق، وتقديم رؤى واحصائيات واضحة للجهات ذات العلاقة وصناع القرار، فضلاً عن تسليط الضوء على اتجاهات ومسارات المستخدمين العراقيين في الفضاء الرقمي".