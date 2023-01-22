مرض "خبيث" يغيب فنانة مصرية

شفق نيوز / توفيت الفناة المصرية رانيا شعلان، يوم الأحد، داخل أحد مستشفيات محافظة "6 أكتوبر"، نتيجة معاناة من مرض سرطان العظام.

ورثى الفنان المصري حمزة العلي، زميلته رانيا شعلان، في تدوينة له على حسابه في "فيسبوك"، بالقول: "صديقتي الجميلة الطيبة الفنانة الرقيقة رانيا شعلان في رحاب الله، ربنا يرحمك ويجازيكِ بصبرك على مرضك حسنات ورحمات عظيمة ويصبر الأهل وأحبابك يا غالية".

وبدأت الفنانة رانيا شعلان، مشوارها الفني بمشاركة الموسيقار فتحي سلامة، في نهاية تسعينيات القرن الماضي، حتى استكملت مشوارها الغنائي منذ 13 عاما تقريباً.

وكانت رانيا شعلان، تقدم أسلوبها الخاص في الغناء وتأليف الكلمات والألحان، ومن أشهر أعمالها "خيال المآتة" و"بحلم".