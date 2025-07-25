"مرسيدس عجوز" تعيد رجلاً كوردياً إلى الماضي

شفق نيوز- السليمانية

يهوى الشاب بلند محمد، من مواليد مدينة السليمانية في إقليم كوردستان، اقتناء السيارات القديمة، ويعتبرها جزءاً من ذاكرة الإنسان وتراثه الجمالي والتقني. ومن بين مجموعة السيارات التي يمتلكها، تبرز سيارة "مرسيدس بنز" نادرة من طراز عام 1955، ما تزال محافظة على أناقتها وقوتها رغم مضي نحو 70 عاماً على إنتاجها.

السيارة وبلونها الأسود الكلاسيكي، مزوّدة بمحرك بنزين سعة 1.9 لتر، وتعمل بناقل حركة يدوي من أربع سرعات، وتحمل في مقدمتها العلامة الشهيرة لـ"مرسيدس"، التي كانت وما تزال رمزاً للفخامة والجودة الألمانية في عالم السيارات.

ويقول محمد في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "السيارة تُعد من أقدم السيارات في العراق وإقليم كوردستان، وهي تحفة فنية نادرة ما تزال تحتفظ بجاذبيتها وأدائها، على الرغم من تقادم الزمن".

ويضيف "طراز السيارة يُعرف باسم مرسيدس بنز 180 Ponton، وقد كانت من أولى السيارات التي طرحتها الشركة بعد الحرب العالمية الثانية بتصميم (البونتون) الذي يُعد نقلة نوعية في عالم التصميم آنذاك، حيث جاء بهيكل موحد بدلاً من التصميم المنفصل بين الصندوق الأمامي والمقصورة".

ويشير إلى أن "السيارة ما تزال تعمل بكفاءة"، وقد حافظ عليها على مدى سنوات من خلال صيانة دقيقة وشاملة، بما في ذلك القطع الأصلية والإطارات والإضاءة الداخلية والخارجية.

ويلفت إلى أنه يشارك بها في بعض المعارض المحلية للسيارات الكلاسيكية، -يث تحظى باهتمام كبير من الهواة والمهتمين بهذا النوع من السيارات.

ويختتم محمد حديثه بالقول "هذه السيارة ليست مجرد وسيلة نقل، بل هي قطعة من التاريخ، وتذكرنا بجماليات الماضي وروح الأصالة التي نفتقدها في سيارات اليوم".