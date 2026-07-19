"مربع التراث المنسي".. أضرحة صوفية ومقامات تاريخية تتآكل في بغداد (صور)

شفق نيوز- بغداد

على مقربة من خطوط السكك الحديدية في جانب الكرخ من بغداد، وتحديداً قرب منطقة الشالجية، يقبع مربع تاريخي يضم أضرحة ومقامات تُعد من أبرز معالم التصوف والتراث الإسلامي في العاصمة، بينها مرقد الشيخ جنيد البغدادي، والشيخ السري السقطي، والبهلول الكوفي، إضافة إلى مرقد يُنسب إلى النبي يوشع، إلا أن الموقع يواجه خطر الاندثار بسبب الإهمال وتدهور أبنيته.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز تدهوراً واضحاً في الموقع، إذ أظهرت الصور تشققات في الجدران وتآكلاً في الحجارة والأسس نتيجة الرطوبة، ما يهدد سلامة الأبنية التاريخية.

ودفع تردي الأوضاع الإنشائية الجهات المعنية إلى إغلاق مرقد يُنسب إلى النبي يوشع أمام الزائرين، بعد أن أصبحت القبة والجدران مهددة بالانهيار، في خطوة احترازية تهدف إلى الحفاظ على سلامة الزائرين.

ويُعد المرقد من المواقع ذات القيمة الدينية والتراثية، وقد تناول عدد من المؤرخين العراقيين والعرب، أهمية الموقع ضمن دراسات ولجان علمية عُنيت بتوثيق معالم العاصمة العراقية.

وفي مشهد يعكس التباين العمراني، يجاور المربع التاريخي مبانٍ حديثة شاهقة، بينما يفتقر الموقع إلى أعمال الصيانة والترميم، رغم ما يمثله من قيمة تاريخية وروحية، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن آليات الحفاظ على التراث بالتوازي مع التوسع العمراني الذي تشهده بغداد.

ويرى مهتمون بالتراث أن تداخل الصلاحيات بين دائرة الآثار والتراث وديوان الوقف السني أسهم في تأخير إطلاق مشروع متكامل لإعادة تأهيل الموقع، محذرين من استمرار تدهور أحد أبرز المعالم التاريخية في العاصمة، في ظل مطالبات بإجراءات عاجلة للحفاظ على ما تبقى من إرثه العمراني.