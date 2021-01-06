مذيع عراقي يرد على اتهام تحرشه بـ"مؤخرة" فنانة مصرية

شفق نيوز/ أعرب العراقي نزار الفارس عن "استغرابه الشديد" من اتهام الفنانة المصرية، رانيا يوسف، له بـ"التحرش"، بعد الحوار الذي أجراه معها في برنامج "مع الفارس".

وخلال تصريح لموقع "صدى البلد" المصري، عبر الفارس عن شعوره بـ"الصدمة والاستغراب" من اتهام رانيا يوسف له بـ"التحرش بها" عبر أسئلته التي ألقاها عليها خلال حواره معها، في حين أن الفنانة المصرية "اعترفت له في تسريب صوتي نشر مؤخرا بأنها كانت سعيدة بحواره معها ولم تندم على ما قالته في الحوار".

وتمنى الإعلامي العراقي من الفنانة رانيا يوسف أن "تعرض نفسها على طبيب نفسي، في أقرب وقت ممكن بسبب تصريحاتها المتناقضة عنه، خاصة بعد اتهامه بالتحرش بها"، مشددا على "اعتراضه لهذه الاتهامات الشنيعة".

وكانت رانيا يوسف قد اتهمت الفارس بالتحرش في "مؤخرتها" خلال لقاء جمعهما مؤخراً، وقالت انها كان ينبغي لها ألاّ تكمل الحوار معه بعد ان بدأ يتحدث عن مفاتن جسدها.

وأدلت رانيا يوسف خلال اللقاء بسلسلة من التصريحات المثيرة حول مفاتن جسدها وضرورة إبرازها معلقة عليها: "وأما بنعمة ربك فحدث" وهو ما عرضها للانتقاد من الكثيرين وطالب بعض رواد التواصل الاجتماعي بتدخل نقابة المهن التمثيلية واتخاذ إجراء ضدها في حين ذهب البعض الأخر لحبسها بسبب إدلائها بتصريحات دينية واتهمها البعض بالإساءة للدين الإسلامي، وفقا لموقع "ليالينا".

دفع الهجوم العنيف على رانيا يوسف لتبرير ما حدث في اللقاء التلفزيوني مؤكدة أنها تعاملت بعفوية وطيبة شديدة.

واضافت أن بناتها أكدنّ لها أن السؤال الذي استقبلته عن مؤخرتها ما هو الا تحرش بها وكان يجب الا تكمل الحوار مع المذيع، موضحة أنها كانت حسنة النية في ردودها ولم تتوقع أن تطلق هذه الحلقة حلقة المؤخرة.

وأضافت أن المشاهد للحلقة يستطيع أن يشعر بأنها تورطت، مؤكدة أنها ظهرت بملابس عادية ولم تكن تريد أن تتحول إلى تريند وأن هدفها من الحلقة هو تلبية طلب مذيع البرنامج لأنه قال لها إن لها في العراق جمهور كبير ويحب أن يراها.

وأكدت رانيا يوسف أن المذيع طوال الوقت كان يسألها أسئلة في الحياة الشخصية لزملائها، ما اذا كان هناك من بينهم متزوجون عرفيا رغم أنها قالت له إن الأمر ليس له دخل بها وأنها لا تتحدث في السياسة أو الدين.

و صرّحت الفنانة رانيا يوسف عن استعدادها لتصوير مشاهد الإغراء والقبلات في أعمالها.

وقالت رانيا يوسف: "كل التفاصيل عند المخرج، هو من يحدد لنا ماذا سنفعل، ويحدد زاوية التصوير ونوع العدسة، إننا فقط ننفذ ما يقوله المخرج لنا".