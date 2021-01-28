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مذيعة مصرية تعلن إصابتها بشلل عضلي في الفك بسبب "حقنة فيلر"

Category: منوعـات

Date: 2021-01-28T21:36:22+0000
مذيعة مصرية تعلن إصابتها بشلل عضلي في الفك بسبب "حقنة فيلر"

شفق نيوز /أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، إصابتها بشلل عضلى في الفك، وذلك عبر فيديو جديد لها.

وقالت وهبة: "عمري ما اتخيلت إني أتعرض للإصابة بسبب جهل طبي".وأضافت أنها منذ شهر كان لديها مشكلة في الفم ولم تستطع فتح فمها ولا الأكل والشرب، مشيرة إلى أن السبب وراء تلك الإصابة، خطأ طبي من أطباء أحد مراكز التجميل، وذلك أثناء تعرضها لحقنة من الفيلر والبوتكس عن طريق الخطأ.

وأوضحت أنها خلال الفترة الماضية أثناء تواجدها في دبي بدولة الإمارات، أخبرتها إحدى الطبيبات أن السبب شلل عضلي وتحتاج إلى علاج طبيعي وأدوية، وبعد فترة من العلاج لم يحدث تحسن.

https://www.instagram.com/tv/CKkCaBSFif_/?utm_source=ig_embed&ig_mid=149A1589-0C4A-45FE-859C-BCC9F66D0E74

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