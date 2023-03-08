مذنب نادر شوهد لأول مرة قبل 80 ألف عام في طريقه نحو الأرض

شفق نيوز/ بعد "المذنب الأخضر"، الذي ظهر في السماء الشهر الماضي، كشفت تقارير إعلامية تفاصيل جديدة عن مذنب نادر جدا يقترب من الأرض وسيكون مرئيا بالعين المجردة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن المذنب، الذي يعرف رسميا باسم "C/2023 A3"، تم توثيقه في 22 فبراير/شباط الماضي بواسطة أربعة تلسكوبات في جنوب أفريقيا وتشيلي وهاواي، مبينة أن هذا المذنب شوهد لأول مرة قبل 80 ألف عام، أي منذ أن غادر البشر القدامى أفريقيا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "C/2023 A3" يتحرك بسرعة 290 ألف كيلومتر في الساعة بين زحل والمشتري، وسيقترب من الشمس في سبتمبر/ ايلول 2024، وبعدها بنحو شهر، سيصل المذنب النادر إلى أقرب نقطة له من الأرض، وبالتحديد في 13 أكتوبر/ تشرين الاول.

وأوضحت "ديلي ميل" أن العلماء لا يعرفون الكثير عن هذا المذنب، لكن البيانات تشير إلى أنه "جسم كبير جدا" وسيكون مرئيا بالعين المجردة في السماء عند اقترابه من الأرض.

وفي هذا الصدد، قال كويشينغ زانغ من جامعة بنسلفانيا إن "الظروف مواتية للغاية لهذا المذنب"، مبرزا أنه سيكون أكثر سطوعا بحوالي 100 مرة من المذنب الأخضر، الذي أذهل العالم في فبراير/ شباط.

المصدر/ سكاي نيوز