مدينة عربية تتحول شوارعها إلى أنهار (فيديو وصور)

شفق نيوز/ تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة مراكش المغربية، بتحول شوارعها إلى أنهار وغمرت المياه مواقف السيارات تحت الأرض، وبدأت "الشلالات" تتدفق في مراكز التسوق.

ونشر السكان المحليون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر آثار الأمطار الغزيرة، التي أدت أيضاً إلى ازدحام مروري في الشوارع.

وذكرت وسائل إعلامية محلية أنه على الرغم من كون الأمطار كانت موسمية ومعتدلة، إلا أنها كشفت هشاشة البنية التحتية وغياب قنوات صرف مياه الأمطار، وأظهرت أن الطرق تفتقد الحد الأدنى من شروط السلامة.