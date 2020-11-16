مدينة امريكية تمنح اموالاً مقابل الانتقال اليها

شفق نيوز/ أعلن مجلس شمالي غربي ولاية أركانساس الأميركية منح 10 آلاف دولار لمن يرغب بالانتقال إلى المنطقة، ضمن مبادرة أطلق عليها اسم "الحياة (تصلح) هنا".

ويستثمر المجلس مبلغا يتجاوز مليون دولار خلال الأشهر الستة القادمة لاستقطاب سكان جدد من أصحاب المواهب الكبيرة.

وبحسب الإعلان، فإن المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على ميزات أسلوب الحياة والأعمال التي تقدمها المنطقة.

وفي سياق الترويج، قال المجلس إن منطقة شمالي غربي ولاية أركانساس تعتبر من أفضل المناطق من ناحية التكلفة المعيشية، والطبيعة الخلابة، وثقافة والفنون، والمطبخ، على مستوى البلاد.

ويزيد دخل الفرد في المنطقة بنسبة 14 بالمئة عن متوسط الدخل الوطني في الولايات المتحدة، وفقا للإعلان "تقدم منطقة شمالي غربي أركانساس فرصة فريدة لخلق توازن لأولئك الذين يتوقون للانتقال من المدن الكبرى المكلفة والمزدحمة"، قال المجلس.

وأكد أن المبلغ الذي سيقدمه لمن يقرر الانتقال سيساعد في كل ما يحتاجه الشخص لبدء حياة جديدة.

وبالإضافة إلى المبلغ النقدي، يعرض المجلس على السكان الجدد دراجات هوائية للشوارع وأخرى للجبال، لتشجيعهم على الانطلاق واستكشاف مسافة تصل إلى مئات الكيلومترات من المواقع الخلابة.

وبحسب الإعلان، فإن المنطقة تعتبر مثالية للعيش للخريجين الجدد وللعائلات، بالإضافة إلى رجال الأعمال أو من يرغبون بتغيير مسارهم المهني، وللفنانين كذلك.