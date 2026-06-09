مدينة الطب تنجح في زراعة نخاع عظم لطفلة من أصغر متبرعة بالعراق

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الثلاثاء، أن فريقاً طبياً متخصصاً في مركز أمراض الدم ونقي العظم بمدينة الطب في بغداد نجح في إجراء عملية زراعة نخاع العظم لطفلة تبلغ من العمر (9) سنوات كانت تعاني من سرطان الدم الليمفاوي الحاد.

ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة، فقد أُجريت العملية بنجاح بعد استكمال الفحوصات الطبية والمختبرية اللازمة، وذلك باستخدام خلايا جذعية جُمعت من شقيقة الطفلة البالغة من العمر سنة ونصف السنة، والتي تُعد أصغر متبرعة تُجرى لها عملية تجميع خلايا جذعية في العراق بنسبة تطابق بلغت (100%).

وأكد البيان أن المريضة وشقيقتها المتبرعة تتمتعان حالياً بصحة جيدة، وذلك بفضل الجهود الاستثنائية التي بذلها الفريق الطبي والتمريضي والصحي الساند، وكادر التخدير في المركز.