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‎مدير “بيونتيك” يحدد موعد السيطرة على فيروس “كوفيد-19”

Category: منوعـات

Date: 2020-12-14T14:34:22+0000
‎مدير “بيونتيك” يحدد موعد السيطرة على فيروس “كوفيد-19”

شفق نيوز/ حدد المدير التنفيذي لشركة “بيونتيك” الألمانية أوغور شاهين الأحد، موعدا للسيطرة على وباء كورونا المستجدة، وتغير الوضع الحالي في مكافحة الفيروس.

وتوقع شاهين في حوار مع قناة “فوكس نيوز”، أن يتم السيطرة على جائحة كورونا مع نهاية الصيف المقبل.

وقال مدير الشركة التي أنتجت مع “فايزر” الأمريكية لقاحا ضد فيروس كورونا؛ إننا “نعلم أنه تم العثور على حل، وأنه يمكننا إنتاج جرعات عديدة من اللقاحات وهي ناجعة، لذا فنحن بحاجة للتأكد من أنه يمكننا السيطرة على هذا المرض بنهاية الصيف المقبل على أقصى تقدير”.

ولفت شاهين إلى أنه يمكن للتطعيم أن يغير وضع مكافحة كورونا بشكل كبير، مع حلول نيسان/ أبريل المقبل، معربا عن ثقته من تقديم 1.3 مليار جرعة من اللقاح في عام 2021.

وأفاد بأن “بيونتيك” و”فايزر” تخططان إلى تقييم ما إذا كان يمكن تقديم جرعات أكثر في عام 2021.

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