مدير "أبل" لا أحد يعرفه في المطعم (فيديو)

شفق نيوز/ ظهر المدير التنفيذي لشركة أبل أشهر شركة في التكنولوجيا، في احد المطاعم الشعبية كشخص عادي "دون أي تأثير".

وقبل أيام، انتشر فيديو للمدير التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، وهو يرتاد مطعما شعبيا في مدينة نيو أورليانز، بينما لم يتعرف عليه أي من الزبائن.

وخلال تواجده في المدينة لحضور نهائي دوري كرة القدم الأميركية "سوبر بول"، قرر كوك زيارة أحد المطاعم الشعبية، لتناول شطائر ولاية لويزيانا الشهيرة.

وخلال دخوله المطعم، لم يتعرف أي من زبائن المطعم الشعبي المكتظ عليه، وهو ما انتشر في فيديو للواقعة، وأصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي.

وتفاجأ كوك بالبداية من "قلة الترحيب" الذي عادة ما يلقاه في كاليفورنيا أو حول العالم، لكنه ابتسم بعدها وجلس يتناول وجبته بهدوء في المطعم.

يذكر أن كوك أحد أبرز الأشخاص الذين ساهمو في "ثورة الآيفون"، تبلغ ثروته حاليا 2.5 مليار دولار.

