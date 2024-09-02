مدن عراقية تعود لقائمة الأعلى بدرجات الحرارة في العالم

شفق نيوز/ عادت مدن عراقية إلى قائمة الأعلى بدرجات الحرارة في العالم، يوم الاثنين، بعد أن سجلت درجات مرتفعة إلا أنها لم تصل إلى 46 درجة مئوية خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن مدينة "مينا" في السعودية سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم بواقع 46 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية مدينة "صافي آباد" في إيران بـ45.6 درجة، وبالمرتبة الثالثة مدينة "أهواز" الإيرانية بـ45.4 درجة، ومدينة العمادية الإيرانية رابعاً بـ45.2 درجة مئوية، فيما حلّت مدينة العمارة مركز محافظة ميسان العراقية خامساً بدرجة حرارة بلغت 45 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً جاءت مدينة "مرمول" في عمان سادساً حيث سجلت 44.9 درجة مئوية، وجاءت "ايجيدو نويفو ليون" في المكسيك سابعاً بـ44.8 درجة، ثم مدينة "الفاو" في محافظة البصرة العراقية ثامناً بـ44.4 درجة، كما جاءت مطار الكويت الدولي في الكويت تاسعاً بـ44.4 درجة مئوية.

وجاءت "الناصرية" مركز محافظة ذي قار في العراق عاشراً بدرجة حرارة 44.4 درجة مئوية، يليها قضاء "علي الغربي" في محافظة ميسان بالعراق في المرتبة الـ11 بدرجة حرارة بلغت 44 مئوية، وقضاء "بدرة" في محافظة واسط العراقية في المرتبة 12 بدرجة حرارة 44 مئوية، وحي "الحسين" في مدينة البصرة العراقية بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 44 مئوية، تليه مدينة "خانوج" في إيران بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 44 مئوية، تليها مدينة "الإحساء" في السعودية بالمرتبة الأخيرة بدرجة حرارة 43.9 درجة مئوية.

ويوم أمس الأحد، غادرت المدن العراقية، ولأول مرة منذ بداية موسم الصيف الحالي، قائمة الأعلى حرارة حول العالم، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاءت نشرة محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، خالية تماماً من أي مدينة عراقية، وذلك بعد أن احتلت مناطق عراقية عدة مرات صدارة هذه النشرة خلال موسم الصيف الحالي.