مدن العراق تتنازل عن صدارة المدن الأعلى حرارة لصالح الجزائر وتونس

شفق نيوز/ خلا جدول الأعلى في درجات الحرارة من المدن العراقية، فيما احتلت المدن الجزائرية والتونسية الصدارة بدرجات الحرارة خلال 24 ساعة الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن منطقة "حاسي مسعود" في الجزائر سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 49.8 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة "تقرت" في الجزائر وبواقع 49.6 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة مدينة "ورقلة" في الجزائر وبواقع 49.5 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة "ستيجي" في مملكة إيسواتيني رابعاً وبواقع 49.2 درجة مئوية، وجاءت منطقة "ادرار" في الجزائر خامساً بدرجة حرارة بلغت 49.1 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً فإن منطقة "الواد" في الجزائر جاءت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 49.1 درجة مئوية، وجاءت منطقة "مدنين" في تونس، سابعاً بدرجة حرارة بلغت 49.1 درجة مئوية، ثم جاءت منطقة " قبلي" في تونس ثامناً بدرجة حرارة بلغت 48.9 درجة، كما جاءت مدينة "توزر" في تونس تاسعاً بدرجة حرارة 48.9 درجة مئوية، وجاءت منطقة "قابس" في تونس عاشراً بدرجة حرارة 48.8 درجة مئوية، تليها منطقة " بني عباس" في الجزائر في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 48.7 درجة مئوية، وجاءت منطقة "رورد نوس" في الجزائر في المرتبة 12 بدرجة حرارة 48.7 درجة مئوية، وجاءت منطقة "بسكرة" في الجزائر بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 48.6 درجة مئوية، تليها " تطاوين" في تونس بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 48.6 درجة مئوية، تليها مدينة "الاحساء" في السعودية بالمرتبة الاخيرة بدرجة حرارة 48.5 درجة مئوية.

وتنشر وكالة شفق نيوز جدولا بأعلى درجات الحرارة بالعالم: