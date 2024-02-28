مدعومة بعدسات Leica.. اطلاق سلسلة عالمية من Xiaomi

كشفت شركة Xiaomi عن الإصدار العالمي لسلسلة هواتفها الرائدة Xiaomi 14، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2024 (MWC), في حدث حصري في برشلونة، إسبانيا.

بعد الإعلان الرسمي عن شراكتها الاستراتيجية مع Leica في عام 2022، قامت شاومي بإعادة تعريف صناعة التصوير المحمول، حيث تمثل سلسلة Xiaomi 14 الذروة في هذه الشراكة، والتي تتميز بعدسات Leica Summilux.

خلال الحدث، قدم ويليام لو، وهو شريك في Xiaomi ورئيسها، ورئيس قسم الأعمال الدولية، استراتيجية المجموعة المحسنة حديثًا، "Human X Car X Home"، للأسواق العالمية، مع التركيز على النظام البيئي الذكي.

وكشف الحدث أيضًا عن منتجات مثيرة أخرى، بما في ذلك Xiaomi Watch S3 وXiaomi Smart Band 8 Pro وXiaomi Watch 2، والتي ستكون متاحة قريبًا للمستخدمين في العراق.

: Xiaomi 14 Ultraصور احترافية رائدة وأداء لا مثيل له وتصميم مبتكر

كشفت شركة Xiaomi عن هاتف Xiaomi 14 Ultra، وهو جهاز رائد احترافي يتميز بوحدة كاميرا دائرية مبتكرة وتصميمات أنيقة باللونين الأبيض والأسود للأسواق العالمية.

يوفر هيكل Xiaomi Guardian القوي المتانة من خلال إطار من الألومنيوم عالي القوة وجلد نباتي بتقنية النانو، بالإضافة إلى زجاج Shield المصمم من كتلة واحدة من الألومنيوم، مما يضمن قوة الإطار.

تتميز الشاشة السائلة الشاملة بانحناء ثابت وزجاج Xiaomi Shield Glass، حيث تجمع بين الشاشة المسطحة والحواف المنحنية.

تقدم شاشة AMOLED C8 WQHD+ بحجم 6.73 بوصة من Xiaomi دقة مذهلة تبلغ 3200 × 1440 بكسل، وكثافة بكسل تصل إلى 522 لكل بوصة، ومعدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز، وتدعم سطوعًا يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع.

يتميز هاتف Xiaomi 14 Ultra بنظام كاميرا رباعية متعددة الاستخدامات، مع أطوال بؤرية تتراوح بين 12 ملم و 120 ملم. تتميز الكاميرا الرئيسية بفتحة متغيرة من ƒ/1.63 إلى ƒ/4.0، مما يضمن تعديلات التعرض بسلاسة.

بفضل بصريات Leica ومستشعر بدقة 50 ميجابكسل، تتيح الكاميرا التقاط صور بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية على جميع الكاميرات الأربع، مما يوفر وضوحًا استثنائيًا. يعمل وضع الفيلم الجديد على تحسين تصوير الفيديو، حيث يقدم نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 2.39:1 وقاعدة غالق تبلغ 180 درجة للحصول على مظهر سينمائي أصيل.

تم تقديم مجموعة التصوير الفوتوغرافي لعشاق أجهزة Xiaomi 14 Ultra، وتتضمن زر غالق ثنائي المراحل، وزر التكبير، وزر تسجيل فيديو قابل للتخصيص، وقرص إضافي. كما يعمل أيضًا كبنك طاقة خارجي بسعة 1500 مللي أمبير، ويتوفر للشراء بشكل منفصل.

Xiaomi 14حجم صغير، صور رائدة، مع تجربة لا مثيل لها

تم تصميم هاتف Xiaomi 14 للاستخدام اليومي، ويبلغ قياسه 152.8 ملم × 71.5 ملم × 8.20 ملم، مما يوفر قبضة مريحة. يغطي إعداد الكاميرا الثلاثية نطاقًا بؤريًا يتراوح من 14 ملم إلى 75 ملم، وهو مصمم باستخدام عدسات Leica Summilux الضوئية. توفر شاشة CrystalRes AMOLED 1.5K مقاس 6.36 بوصة كثافة بكسلات محسّنة تبلغ 460 بكسل لكل بوصة وأقصى سطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع.

أجهزة لا تضاهى تفتح إمكانات الأداء الكاملة

توفر سلسلة Xiaomi 14 تجربة محسنة للهواتف الذكية من خلال المعالجات المتطورة والتبريد المحسن وعمر البطارية الممتد.

كل من Xiaomi 14 وXiaomi 14 Ultra مزودة بمنصة Snapdragon®️ 8 Gen 3 للهواتف المحمولة، والتي تقدم تحسينًا بنسبة 32٪ في أداء وحدة المعالجة المركزية وانخفاضًا بنسبة 34٪ في استهلاك الطاقة. يُلاحظ زيادة بنسبة 34٪ في أداء وحدة معالجة الرسومات مع انخفاض بنسبة 38٪ في استهلاك الطاقة مقارنة بالجيل السابق. وتم تجهيز السلسلة بميزة Qualcomm FastConnect 7800، التي توفر Wi-Fi 7 بسرعة تصل إلى 320 ميجاهرتز. يأتي هاتف Xiaomi 14 Ultra بالإضافة إلى ذلك بتقنية الارتباط المتعدد عالي النطاق المتزامن (HBS)، لتوفير اتصال متعدد الأجهزة ثوريًا عالي السرعة.

تقدم سلسلة Xiaomi 14 نظام التشغيل Xiaomi HyperOS، الذي تم تصميمه خصيصًا للنظام البيئي الذكي "Human x Car x Home". يتميز هذا النظام بإعادة الهيكلة الشاملة، والاتصال الذكي عبر الأجهزة، والذكاء الاستباقي، والأمان الشامل. وتستفيد السلسلة من تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحسين تجارب المستخدم.

تشكيلة الأجهزة القابلة للارتداء Smart Band 8 Pro :و Xiaomi Watch S3 وXiaomi Watch 2

تم إطلاق مجموعة بارزة من الأجهزة القابلة للارتداء مع سلسلة Xiaomi 14، وهي تشمل Xiaomi Smart Band 8 Pro وXiaomi Watch S3 وXiaomi Watch 2، بهدف تعزيز تجارب المستخدم في مجالات الرياضة والصحة والعافية. يجمع Xiaomi Smart Band 8 Pro بين اللياقة البدنية والموضة، ويتميز بشاشة AMOLED مقاس 1.74 بوصة مع معدل تحديث 60 هرتز، وتصميم أنيق بسمك 9.99 ملم ووزن 22.5 جرام، وإطار معدني متين محمي بطبقة Corning® Gorilla® Glass Victus®. يتيح له تكيفًا مع أحزمة الفرقة سريعة التحرير، مما يوفر أكثر من 200 وجه ساعة، ويقدم تتبعًا رياضيًا احترافيًا مع أكثر من 150 وضعًا رياضيًا. يتفوق الجهاز في مراقبة الصحة من خلال وحدة معدل ضربات القلب ذات 4 قنوات وبطارية 289 مللي أمبير في الساعة، مما يمتد الاستخدام حتى 14 يوما.