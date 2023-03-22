مدرب كرة قدم أجنبي يشهر إسلامه في السعودية.. فيديو

شفق نيوز/ أعلن نادي "أحد" السعودي، إشهار الروماني بورقا دانيلو المدير الفني لفئة براعم 15 عاما في النادي، إسلامه بعدما نطق الشهادتين في داخل قاعة المركز الإعلامي في النادي، وذلك قبل ساعات من دخول شهر رمضان.

وجاء الإشهار في حضور حيان بن مثني اليافعي، ممثل مكتب جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة المدينة المنورة.

وأضاف البيان الرسمي: من جانبه وجه دانيلو" شكره للجميع ولإدارة النادي وكافة منسوبيه، مبديا سعادته بالانضمام إلى الأسرة الإسلامية"، متما حديثه: "أبعث كل الحب لجميع من هنأني".

ويحتل نادي أحد مع دانيلو المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم تحت 15 عاما برصيد 41 نقطة.