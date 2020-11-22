مدة المناعة والأعراض الجانبية.. "فايزر" تجيب عن أهم التساؤلات حول لقاح كورونا

Category: منوعـات

Date: 2020-11-22T15:18:17+0000

شفق نيوز/ ردّت مديرة العلاقات الإعلامية العالمية في شركة "فايزر" الأمريكية، ليزا أونيل، على عدد من الأسئلة الشائعة حول لقاح "كورونا" الذي تعكف على تطويره برفقة شركة "بيونتك" الألمانية. وأجابت، خلال لقاء مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، عن سؤال حول مدة المناعة التي يوفرها اللقاح، حيث أكدت أن الباحثين يسعون حتى الآن للإجابة عن هذا السؤال، إلا أنها أشارت إلى احتمالية اللجوء إلى خيار التطعيم الموسمي. وذكرت أنه لا يزال هناك الكثير لتعلمه عن الفيروس والطبيعة الوقائية للقاحات، مشيرة إلى أن ذلك سيبين مدى استمرار التأثير الوقائي للتطعيم. وأبانت، خلال ردها على سؤال حول ما إذا كان اللقاح يقي الإنساني من المرض بشكل كلي أم يصيبه ببعض الأعراض الخفيفة، أن اللقاح أظهر فعالية كبيرة بين متلقيه بغض النظر عن السن أو الجنس أو العرق، مشيرة إلى أن فعالية اللقاح لدى من يبلغون أكثر من 65 عامًا فاقت 94%. وفيما يتعلق بأعراضه الجانبية، قالت أونيل إن العرضين الجانبيين الوحيدين المسجلين هما الشعور بالتعب لدى 3.8% ممن تلقوا اللقاح، والصداع لـ2% منهم. ويعتمد اللقاح على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال، والتي تقوم على برمجة الخلايا البشرية لإنتاج نسخ عن جزء من الفيروس بهدف تعزيز المناعة للهجوم على الفيروس حال دخوله.

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