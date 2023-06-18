"مخلوق أخضر" يثير ذعر عائلة أميركية والشرطة تراقب

شفق نيوز/ أفادت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، بأن شرطة مدينة لاس فيغاس راقبت لعدة أيام منزلاً ادعى أصحابه أنهم رأوا مخلوقات فضائية وجهاً لوجه.

وبحسب الشبكة الإخبارية فإن الشرطة استجابت لشكوى سكان منزل في مدينة لاس فيغاس، بعد أن أبلغوا عن رؤية "مخلوق فضائي أخضر وطويل ونحيف" في الحديقة الخلفية.

واتصلت الأسرة بهاتف الطوارئ الخاص بالشرطة، مدعية أن جسماً غامضاً سقط في حديقة منزلهم خلال الليل في شهر ايار/ مايو الماضي، وقال أحد أفرادها للضباط إنه "رأى كائنات فضائية وجها لوجه".

وأوضحت الشرطة في بيان، أنها زودت المنزل بكاميرات مراقبة لأن السكان "يخشون على سلامتهم" من الكائنات المزعومة.

وقالت "أبلغت الأسرة في المنزل أنهم سمعوا ضوضاء في فناء منزلهم وكانوا خائفين على سلامتهم. عرضنا وضع كاميرات للمساعدة في التخفيف من مخاوفهم من شخص قادم لمضايقتهم أو إيذائهم".

إلا أن الشرطة لم تجد أي دليل على وجود شيء غريب أو تحطم جسم غامض في الحديقة الخلفية.