مخرجة يهودية تهاجم إسرائيل في ختام مهرجان فينيسيا

شفق نيوز/ هاجمت المخرجة الأميركية اليهودية سارة فريدلاند، "الإبادة الإسرائيلية في غزة"، وذلك أثناء تسلمها جائزة أفضل إخراج في قسم "آفاق" عن فيلمها Familiar Touch، خلال ختام الدورة 81 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وقالت فريدلاند على المسرح في الحفلة الختامية التي أقيمت في قصر السينما بجزيرة الليدو الإيطالية "باعتباري فنانة يهودية أميركية، لا بد لي أن أشير إلى أنني أقبل هذه الجائزة في اليوم الـ336 للإبادة الإسرائيلية في غزة والعام الـ76 للاحتلال".

وأضافت "أعتقد أن من مسؤوليتنا كعاملين في مجال السينما استخدام المنصات المؤسسية التي نعمل من خلالها للتصدي لإفلات إسرائيل من العقاب على الساحة العالمية. وأنا متضامنة مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرير".

وكان المهرجان قد شهد قبل يوم من الافتتاح إصدار بيان ضد مشاركة إسرائيل في المهرجان بفيلمين، وقع عليه أكثر من 80 شخصية ثقافية إيطالية، وانضم إليهم بعض الفنانين العرب والأجانب المشاركين في المهرجان فينيسيا، ولكن إدارة المهرجان لم تعلق على الأمر، أو توقف المشاركة.

المصدر: الشرق