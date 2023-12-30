مخرجة مصرية تدافع عن المشاهد الساخنة: الجمهور عنده انفصام في الشخصية

شفق نيوز/ دافعت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، عن اعتيادها وضع مشاهد جريئة في أفلامها، مؤكدة أن الجمهور يحب أن يرى المشاهد الساخنة، ثم يخرج لانتقاد تلك المشاهد، متهمة الجمهور بأنه "عنده انفصام في الشخصية".

وكشفت عن رأيها في قيام بعض النجوم في بداياتهم بأداء مشاهد ساخنة كبوابة للشهرة، وامتناعهم عن تقديم تلك المشاهد فيما بعد عندما يشتهرون.

وقالت الدغيدي، خلال لقاء تلفزيوني من خلال برنامج "حبر سري" عبر فضائية "القاهرة والناس" إن "كل النجوم وحتى العالميين الذين قدموا أفلاما جريئة فيها مشاهد ساخنة كان عندهم شهرة ونجومية أكثر من الذين لم يقدموا هذه المشاهد".

وأضافت: "الجمهور يحب دايما يشوف اللي ما يقدرش يعمله في الحياة وهو في السينما، وبعدها ينتقد لأن عنده انفصاما في الشخصية.. يقول حاجة ويعمل حاجة.. وخلال هذه المشاهد تسمعي رنة الإبرة في الصالة.. مفيش صوت وكله بيكون مركّز، ولما يخلص الفيلم تحصل دوشة ويطلبوا عرض الفيلم مرة ثانية".

ورداً على سؤال هل تقبل تحقيق رغبة ممثلة بالظهور بمشهد ساخن في أحد أعمالها من أجل الشهرة، قالت إيناس الدغيدي: "لأ طبعا.. مش هاخدها، لو مش فنانة وعندها إمكانيات تكون فنانة".

وأشارت إلى كونها من قدمت الفنانة هند صبري في فيلم "مذكرات مراهقة"، رغم رفض ممثلات مصريات أخريات تقديم الفيلم وقتها.

يُذكر أن فيلم "مذكرات مراهقة"، من إخراج الدغيدي، وعُرض عام 2001، وهو من بطولة أحمد عز وهند صبري، في أولى أدوارهما السينمائية، كما شاركت به مجموعة كبيرة من الفنانين.