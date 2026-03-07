مختص: الجنس لا يقي من سرطان "البروستاتا"

شفق نيوز- متابعة

أفاد الدكتور دميتري جورافسكي، أخصائي المسالك البولية، أن ممارسة العلاقة الحميمة لا تحمي من سرطان البروستاتا.

ووفقا للدكتور، فإن ممارسة العلاقة الحميمة مفيدة لصحة الرجال، لكنها لا تحمي من سرطان البروستاتا، مشيراً إلى أن الاعتقاد بأنها تحمي من السرطان شائع، ولكنه خاطئ.

ويقول:"يتأثر تطور سرطان البروستاتا بشكل كبير بالعمر، والوراثة، ومستوى الهرمونات، ونمط الحياة، ووجود التهاب مزمن.

ويظل العمر العامل الخطر الرئيسي، لذلك يُنصح بالبدء في إجراء الفحوصات الدورية بعد سن 45 عاماً، بحسب جورافسكي.

ويؤكد الطبيب أنه "لا يوجد دليل علمي موثوق يشير إلى أن ممارسة الجنس بانتظام يمكن أن تحمي من السرطان".

ويضيف أن "أفضل التدابير الوقائية تشمل اتباع نمط حياة صحي والمتابعة الطبية الدورية، لأنها أكثر التدابير فعالية للوقاية من سرطان البروستاتا، كما ينصح بإقلاع عن التدخين، تقليل التوتر، ممارسة نشاط بدني معتدل يوميا، واتباع نظام غذائي متوازن للحد من خطر الإصابة بهذا المرض".