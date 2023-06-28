مختصون يحذرون من أطعمة ومشروبات بعضها يتناول بكثرة ايام العيد

شفق نيوز/ يحذر مختصون من أطعمة ومشروبات بعضها يتناول بكثرة في المناسبات والأعياد، وذلك لمضارها الخطيرة على صحة الإنسان، حاثين في المقابل على تناول مجموعة أخرى من الأغذية الغنيّة بالألياف والبوليفينول والمتخمّرات.

ويقول مساعد بروفيسور في علوم الأغذية، د. دارا محمد جميل، لوكالة شفق نيوز، إن "السكّريات والحلويّات ضارّة للصحة وقد تسبب مرض السكّري الثاني، فضلاً عن السمنة، كما أن المشروبات الغازية مليئة بالألوان والمواد الحافظة والسكّريات، لذلك ينبغي الابتعاد عنها".

ويؤكد جميل، على ضرورة الابتعاد أيضاً عن "جميع المواد التي تحتوي على مُضافات الأغذية، سواء ألوان أو مواد هابطة أو مُستحلبات، وكذلك المعلّبات والأغذية المُعاملة بالحرارة العالية، لاحتوائها على مواد ضارّة ومسرطنة".

ويضيف، "كما يجب الابتعاد عن أخذ الكثير من المضادات الحيوية والانتبايتك والمكملات الغذائية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، وعن كل المصادر التي فيها صودا، ومنها الخبز".

أنواع الخبز وأضراره

يوضح الخبير في علوم الأغذية، أن "الصودا التي تُضاف إلى الطحين باتت في أعلى قائمة المواد المضرّة بالصحة، والأفضل ترك العجين يتخمر بالطريقة الطبيعية"، منبهاً أن "الخبز يحتوي على كمية وافية من الكربوهيدرات التي تكون بشكل الجلوكوز، ما قد تسبب السمنة، خاصة عند الأشخاص قليلي الحركة".

أما الخبز الأسمر، فقد بيّن جميل، أن "الكثير من المخابز تُضيف اللون الأسمر إلى الطحين بدل أن يكون الطحين نفسه أسمراً، وبالرغم من قلّة نسبة الكربوهيدرات في الشعير عن التي في القمح، الا أن الفارق بينهما ليس كبيراً".

نصائح لصحة أفضل

قدّم الخبير في علوم الأغذية مجموعة من النصائح المفيدة لصحة الإنسان، مبيناً أن "التغذّية الجيدة أفضل صيدلية لجسم الإنسان".

وينصح جميل، "بتناول المواد التي تحتوي على كمية كافية من الألياف، مثل الفواكه والخضروات، وبالأخص الخضار الملوّنة، مثل الفلفل الأحمر والأخضر والأصفر والبرتقالي، فضلاً عن الأعشاب والتوابل والمكسّرات من الفستق والبندق، والبيض والزيتون والفطر، وكذلك الأطعمة الغنيّة بالبوليفينول".

ويضيف، "والإكثار من تناول المختمرات، مثل اللبن والجبن والطرشي وحتى الشراب، فهي جيدة للصحة وفي الوقت نفسه تساعد على إنقاص الوزن، وكذلك البقوليات کالفاصولیا والحمص والعدس، صحیح فيها نسبة من الكربوهيدرات، ولكنها غنیّة بالألياف والمعادن وبعض الفيتامينات، لذلك تعد مصدر غذاء جيد للإنسان".

ويؤكد الخبير في ختام حديثه على "أهمية ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن نصف ساعة يومياً، والنوم جیداً لمدة لا تقل عن 8 ساعات في اليوم".