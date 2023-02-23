مخاوف من تحوله لجائحة .. حيوانات جديدة تصبح "أوعية خلط" لفيروس انفلونزا الطيور

شفق نيوز / يخشى خبراء أن يتحور فيروس إنفلونزا الطيور ليصبح أكثر ضررا على البشر بسبب استمرار تفشي المرض غير المسبوق، في حين قفزت حالات الإصابة بسلالة H5N1 القاتلة، والتي وصلت إلى مستويات قياسية، من الطيور إلى الثعالب وثعالب الماء والمنك.

وأثار ذلك قلقا كبيرا بين كبار علماء الفيروسات من أن العامل المميت القاتل يقترب الآن خطوة واحدة من الانتشار بين البشر - وهي عقبة منعته حتى الآن من إحداث جائحة.

وحذرت المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) الآن من أن الثدييات يمكن أن تعمل بمثابة "أوعية خلط'' لفيروسات الإنفلونزا المختلفة، ما قد يطلق العنان لمتغير جديد قد يكون "أكثر ضررا'' على البشر. إن سلالة H5N1 لديها بالفعل معدل وفيات يبلغ حوالي 50% بين الناس.

ومع ذلك، تم اكتشاف أقل من 900 حالة بين البشر منذ الأول في عام 1997، لأنه لا ينتقل بسهولة بين الناس.

للمقارنة، كان معدل وفيات "كوفيد" عندما ظهر على الساحة 3%، بينما تراوح معدل إيبولا من 25 إلى 90% في الفاشيات السابقة.

وتم الإبلاغ عن عدد "غير مسبوق" من حالات إنفلونزا الطيور في جميع أنحاء العالم منذ أكتوبر 2021.

وقالت WOAH، إنها وصلت إلى مناطق جديدة وكان لها "آثار مدمرة" على صحة الحيوان ورفاهيته.

وأضافت أن تفشي المرض يهدد الأمن الغذائي العالمي وسبل عيش أولئك الذين يعتمدون على تربية الدواجن، فضلا عن التسبب في "معدل مقلق" للوفيات بين الطيور البرية وبعض الثدييات.

وتم اكتشاف ما يقرب من 300 حالة إصابة مؤكدة بفيروس H5N1 بين الطيور في إنجلترا أثناء الفاشية الحالية.

كما كانت هناك حالات بين الثعالب وثعالب الماء، يعتقد أنها أصيبت بالعدوى بعد أكل طيور نافقة مصابة بإنفلونزا الطيور.

ولكن هناك أيضا قلق من أن الفيروس قد ينتشر بين الثدييات، ما قد يشير إلى أنه التقط طفرة مزعجة يمكن، من الناحية النظرية، أن تجعل من السهل على البشر أن يصابوا بالعدوى.

ولا يزال يلزم إجراء مزيد من الاختبارات لتحديد ما إذا كانت الثدييات تنقل الفيروس أم لا.

وقالت WOAH: "يثير هذا قلقا متزايدا بشأن التهديد على صحة الحيوانات الأليفة والبرية، والتنوع البيولوجي، وربما على الصحة العامة".

ويسلط الوضع الحالي الضوء على خطر أن تصبح إنفلونزا الطيور H5N1 أكثر تكيفا مع الثدييات، وتنتقل إلى البشر والحيوانات الأخرى.