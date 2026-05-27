مخاطر صحية.. تحذير من سلوكيات عراقية "خاطئة" خلال العيد

شفق نيوز- بغداد

حذر متخصصون في الصحة العامة بالعراق، يوم الأربعاء، من أن التجمعات الاجتماعية خلال عيد الأضحى، وما يصاحبها من عادات غذائية وذبح للأضاحي، قد ترفع من مخاطر انتشار الأمراض المعدية والمشكلات الصحية، في ظل زيادة الاختلاط وتغير الأنماط الغذائية خلال فترة قصيرة.

وقال استشاري طب الأسرة، الدكتور علي أبو طحين، لوكالة شفق نيوز، أن المناسبات والعطلات، ولا سيما الأعياد، تمثل بيئة خصبة لانتقال العدوى التنفسية مثل الإنفلونزا والأمراض الفيروسية الأخرى، نتيجة الزيارات العائلية والتجمعات الكبيرة في الأماكن المغلقة والمزدحمة.

وأشار أبو طحين، إلى أن الأشخاص المصابين بأعراض تنفسية يُنصحون بتجنب الخروج إلى الأماكن العامة، والابتعاد عن التجمعات، مع استخدام الكمامات للحد من انتقال العدوى، خصوصاً في ظل تزايد المخالطة المباشرة خلال الزيارات العائلية.

وفي الجانب الغذائي، نبه إلى ضرورة الاعتدال في تناول اللحوم والحلويات خلال العيد، محذراً من الإفراط في الأطعمة الدسمة والمقبلات الغنية بالدهون والسكريات، لما قد تسببه من اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والانتفاخ ومشكلات المعدة، إضافة إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى الفئات الأكثر عرضة.

كما شدد الدكتور على أهمية التأكد من مصادر المياه والطعام، وتجنب استخدام الأدوات الشخصية للآخرين، مع مراعاة قواعد النظافة العامة خلال إعداد وتناول الوجبات، للحد من احتمالات التسمم الغذائي أو انتقال العدوى.

وفي ما يتعلق بسلامة الأضاحي، حذر من مخاطر الذبح العشوائي خارج المجازر الرسمية، مؤكداً ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية عند التعامل مع اللحوم، خاصة مع تزايد المخاوف من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وفي مقدمتها الحمى النزفية.

ودعا إلى ضرورة ارتداء القفازات الواقية أثناء الذبح والتقطيع، وتعقيم الأدوات بشكل مستمر، إضافة إلى التزام ربات المنازل بإجراءات السلامة عند التعامل مع اللحوم داخل المنازل، لتجنب انتقال العدوى أو التلوث البكتيري.

وأكد أبو طحين أن الالتزام بالإرشادات الصحية خلال فترة العيد، من الاعتدال الغذائي إلى إجراءات النظافة الشخصية وسلامة الذبح، يظل عاملاً أساسياً في الحد من الضغط على المؤسسات الصحية وتقليل حالات الإصابة المرتبطة بالمواسم.