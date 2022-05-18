سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محيطات العالم في أعلى مستويات الحمضية منذ 26 ألف عام

Category: منوعـات

Date: 2022-05-18T18:19:37+0000
محيطات العالم في أعلى مستويات الحمضية منذ 26 ألف عام

شفق نيوز/ قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يوم الأربعاء إن محيطات العالم أصبحت في أعلى درجات حرارة وأعلى مستويات حمضية مسجلة، بينما حذر مسؤولون من الأمم المتحدة من أن الحرب في أوكرانيا تهدد الالتزامات العالمية بمكافحة التغير المناخي.

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي عن حالة المناخ في العالم أن المحيطات شهدت أكثر الحالات تطرفا وفصلت الاضطرابات التي تسبب فيها التغير المناخي. كما أشارت إلى أن ذوبان الطبقات الجليدية ساعد في زيادة منسوب البحار لمستويات مرتفعة جديدة في 2021.

وقال الأمين العام للمنظمة بيتري تالاس في بيان "مناخنا يتغير أمام أعيننا. الاحتباس الحراري بسبب تأثير الانبعاثات الضارة التي تأتي من الأنشطة البشرية سيزيد من درجة حرارة الكوكب للعديد من الأجيال القادمة".

جاء التقرير بعد أحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة لحالة المناخ والذي حذر من مغبة عدم اتخاذ إجراءات جذرية لتقليل الانبعاثات الضارة بشدة، إذ قال إننا سنواجه تغيرات تتفاقم كارثيتها في مناخ العالم.

وقال تالاس للصحفيين إن ملف التغير المناخي ليس له مساحة تذكر من التغطية مع تصدر أزمات أخرى مثل جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا لعناوين الأخبار.

وقال تقرير المنظمة إن مستويات ثاني أكسيد الكربون والميثان، اللذين يتسببان في ارتفاع درجة حرارة الأرض، في الغلاف الجوي في 2021 تخطت المستويات القياسية السابقة.

وارتفع متوسط درجة حرارة الأرض عالميا العام الماضي بمقدار 1.11 درجة مئوية فوق متوسط ما قبل العصر الصناعي، مع اقتراب العالم من عتبة 1.5 درجة مئوية التي بعدها من المتوقع أن تصبح تأثيرات التغير المناخي عنيفة.

وتتحمل المحيطات العبء الأكبر من ارتفاع درجة الحرارة والانبعاثات إذ تمتص المياه نحو 90 بالمئة من الحرارة التراكمية للأرض و23 بالمئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الأنشطة البشرية.

ووصلت المحيطات لأعلى مستوى من الحمضية في 26 ألف عام لدى امتصاصها وتفاعلها مع المزيد والمزيد من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

related

ست محافظات عراقية فوق 50 درجة مئوية وبين الأكثر حرارة عالمياً

Date: 2021-07-01 07:51:08
ست محافظات عراقية فوق 50 درجة مئوية وبين الأكثر حرارة عالمياً

صور.. بغداديون يزينون شوارعهم بطريقة رمضانية وعلى نفقتهم الخاصة

Date: 2022-04-02 17:53:56
صور.. بغداديون يزينون شوارعهم بطريقة رمضانية وعلى نفقتهم الخاصة

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز عن عمر يناهز 61 عاما

Date: 2021-08-07 10:20:05
وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز عن عمر يناهز 61 عاما

"ايقونة الكوميديا".. رحيل الفنان المصري حسن حسني أثر أزمة قلبية مفاجئة

Date: 2020-05-30 08:15:22
"ايقونة الكوميديا".. رحيل الفنان المصري حسن حسني أثر أزمة قلبية مفاجئة

فيديو.. زي ولكنة كوردية في أكبر أسواق البصرة

Date: 2021-09-17 10:17:49
فيديو.. زي ولكنة كوردية في أكبر أسواق البصرة

محافظة عراقية ضمن أعلى درجات الحرارة في العالم خلال 24 ساعة الماضية

Date: 2021-05-11 08:13:50
محافظة عراقية ضمن أعلى درجات الحرارة في العالم خلال 24 ساعة الماضية

صور.. أعرق شوارع بغداد يستقبل 2022 بحلة جديدة

Date: 2021-12-23 15:01:25
صور.. أعرق شوارع بغداد يستقبل 2022 بحلة جديدة

فيديو.. مسرحي يحتوي أطفال الأنبار بمشروع عجزت عنه المؤسسات الحكومية

Date: 2021-07-03 15:27:12
فيديو.. مسرحي يحتوي أطفال الأنبار بمشروع عجزت عنه المؤسسات الحكومية