محمود فرشجيان.. رحيل مصمم شباك ضريح الإمام الحسين

شفق نيوز– طهران

توفي في الولايات المتحدة الامريكية، اليوم السبت، الفنان الإيراني البارز محمود فرشجيان، أحد أبرز رواد الفن التشكيلي في العالم الإسلامي، وصاحب البصمة المميزة في كربلاء من خلال تصميم وصناعة شباك ضريح الإمام الحسين.

واشتهر فرشجيان عالمياً بأعماله الفنية التي جسدت ملحمة عاشوراء، وفي مقدمتها لوحته الخالدة "عصر عاشوراء" ولوحة "حزن زينب" التي وثقت بريشته مأساة الطف بروح فنية راقية.

ويعد رحيله خسارة للفن الإيماني والتراث الإنساني، تاركاً إرثاً فنياً سيبقى حاضراً في وجدان الشعوب.