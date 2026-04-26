محمود الليثي يشعل الجدل بدعمه لشيرين: أموالي وحياتي تحت قدميها

فاجأ المطرب الشعبي المصري محمود الليثي جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب بتصريح "غير متوقع" قال فيه إنه "وضع أمواله وحياته ومستقبله" تحت قدميها كنوع من المساندة لها في أزمتها الأخيرة التي امتدت نحو عام غابت فيه عن المشهد وعانت خلاله من مشكلات صحية ونفسية وقانونية.

وقال الليثي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، إن "علاقته بشيرين تمتد لنحو 30 عامًا من الصداقة، وإنها بمجرد أن تحدثت معه ترك كل شيء في يده"، مؤكدًا أنه "على استعداد لفعل المستحيل من أجل عودتها للساحة"، وفق قوله.

واللافت أن الليثي حين تحدث في تصريحات للصحافة المحلية حول الموضوع ذاته، أشار إلى نقطة عرض تقديم المال، بكل ما يملك، لشيرين في أزمتها، وهو ما اعتبره كثيرون يعبر عن نخوة وشهامة لمطرب شعبي ينتمي إلى ثقافة "أولاد البلد".

فيما تحفَّظ البعض على التصرح الأخير، مؤكدين أنه "لم يكن هناك داع للتطرق إلى عرض المساعدة المالية عبر وسائل الإعلام، ويكفي ما قاله لعمرو أديب".

يشار إلى أن حالة من الحماسة الشديد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، مع عودة شيرين عبد الوهاب إلى الغناء بأغنية "الحضن شوك" التي تصدرت المنصات بمجرد طرحها عبر "يوتيوب".

وأثارت كلمات الأغنية الجديدة حالة من الجدل الواسع، حيث اعتبر كثيرون أن مضمونها يعبر عما واجهته شيرين على المستوى الشخصي من "خذلان وفقدان ثقة في الآخرين"، ولا سيما "أقرب الناس".