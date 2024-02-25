محمد هنيدي.. فنان مصري أم سعودي؟

شفق نيوز/ ضجة واسعة، صاحبت الفنان المصري محمد هنيدي، الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهوره في مقابلة تليفزيونية عبر إحدى القنوات السعودية، كتبت على شاشتها "الفنان السعودي محمد هنيدي".

وانتشرت صورة للفنان محمد هنيدي مدونا عليها في تعليق الشاشة أنه فنان سعودي، ما أثار حالة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداول الصورة على نطاق واسع وسط حالة جدل كبيرة. وأعلن الفنان محمد هنيدي في نهاير يناير/ كانون الثاني الماضي، حصوله على الجنسية السعودية وجواز السفر السعودي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس".

وقال هنيدي في المنشور: "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم إني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين، شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرا للمملكة العربية السعودية".

وتابع هنيدي في منشوره: "بالمناسبة باستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن.. ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".

محمد هنيدي ليس المصري الوحيد الذي حصل على الجنسية السعودية، حيث سبقه الإعلامي عمرو أديب، والمايسترو وليد الفايد.