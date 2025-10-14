محمد فؤاد يحيي حفلًا ضخمًا في بغداد الخميس المقبل

شفق نيوز- متابعة

يحي النجم المصري محمد فؤاد، أمسية غنائية مميزة في العاصمة العراقية بغداد يوم الخميس 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

الحفل الضخم يأتي في إطار سلسلة الحفلات التي يقدّمها عدد من أبرز نجوم الطرب في الوطن العربي خلال موسم الخريف، ويعد هذا الحفل من أكثر الفعاليات المنتظرة لجمهور فؤاد في العراق، خاصة بعد فترة طويلة من غيابه عن اللقاءات المباشرة مع محبيه هناك.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإنه من المقرر أن يقدم محمد فؤاد خلال الحفل مجموعة كبيرة من أجمل أغنياته التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشواره الفني الطويل، مثل: "كامننا"، و«"حيران"، و"فاكرك يا نسيني"، و"طمني عليك"، و"حبيبي يا" إلى جانب عدد من الأغنيات الجديدة التي يجهزها لتُطرح خلال الفترة المقبلة.

ويُعرف محمد فؤاد بعلاقته الخاصة مع جمهوره في مختلف الدول العربية بينها العراق، إذ يتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة منذ بدايته في التسعينيات.