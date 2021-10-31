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محمد رمضان يوقع تعهداً بعدم خلع ملابسه

Category: منوعـات

Date: 2021-10-31T14:36:33+0000
محمد رمضان يوقع تعهداً بعدم خلع ملابسه

شفق نيوز/ وقع الفنان المصري محمد رمضان، تعهداً بالالتزام بسلوكيات المهنة، وعدم الغناء بـ"طريقة خلع الملابس" مرة أخرى.

وقال عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية الفنان حلمي عبد الباقي، في تصريحات صحفية، إن "محمد رمضان حضر إلى النقابة للحصول على تصريح بالغناء في حفل مهرجان الجونة السينمائي السابق، مؤكداً أن النقابة اشترطت عليه الالتزام بسلوكيات الفن المصري، وعدم خلع ملابسه على المسرح، احتراما للجمهور.

وأضاف عبد الباقي، أن "محمد رمضان أبدى تفهمه وتعاونه مع النقابة، وحصل على تصريح"، مؤكداً أن "إقراره يطبق على صعودة المسرح فقط، أما ما يقدمه من فيديوهات على اليوتيوب فلا يسري عليه الإقرار".

يذكر أن محمد رمضان حرص على حضور مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي انطلق منذ يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقدم فقرة غنائية في حفل الافتتاح، كما تم الصلح بينه وبين الفنان أحمد الفيشاوي على يد المنتج العراقي سيف العريبي.

 

 

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