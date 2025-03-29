محمد رمضان ينهي "أزمة السحور" مع ياسمين صبري على طريقته الخاصة

شفق نيوز/ وجه الفنان المصري، محمد رمضان، يوم السبت، رسالة للفنانة ياسمين صبري، عبر منشور بعد الأزمة التي انفجرت بينهما خلال حفل سحور رمضاني مؤخراً.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه على "انستغرام" رسالة تهنئة بمناسبة عيد الفطر، قال فيها: "كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك ورسالتي إلى الزميلة الجميلة ورفيقة النجاح ياسمين صبري، لا عتاب بين الأحباب، وكل سنة وانتي طيبة وناجحة في حياتك وعملك".

وكانت اشتعلت أزمة مفاجئة بين محمد رمضان وياسمين صبري خلال سحور فني نظمته إحدى شركات الإنتاج بالقاهرة الاثنين الماضي، بعد تبادل كلمات أثارت غضب الطرفين.

وبدأت الواقعة عندما وجهت ياسمين صبري تحية ودية لمحمد رمضان قائلة: "مبروك يا ابني عامل إيه؟" في إشارة تهنئة على نجاحاته الأخيرة، لكن رد فعل رمضان جاء صادماً وغير متوقع حيث استنكر العبارة بانفعال قائلاً: "ابني؟ أنا ابنك؟ أنتي مجنونة ولا إيه؟" ما دفع ياسمين إلى مغادرة المكان غاضبة وسط حالة من الارتباك بين الحضور.

وحاول المنتج سعدي جوهر الذي نظم السحور تهدئة الموقف دون جدوى، حيث بدا أن سوء الفهم تصاعد بسرعة إلى نقطة لا عودة منها، إلا أنها لم تكن المرة الأولى التي يظهر فيها توتر بين النجمين الذين سبق أن تعاونا معاً في أعمال فنية ناجحة وفق شهود عيان.

وانتشر مقطع فيديو للواقعة على منصة "X" وانقسمت تعليقات الجمهور بين من دافعوا عن ياسمين، معتبرين أن عبارة "يا ابني" مجرد تعبير ودي شائع في مصر، بينما رأى آخرون أن رد رمضان يعكس حساسيته تجاه أي تلميح قد يفسر على أنه تقليل من شأنه.