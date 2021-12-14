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محمد رمضان يرد على رجل دين عراقي وصفه بـ"الاسود القبيح"

Category: منوعـات

Date: 2021-12-14T15:50:04+0000
محمد رمضان يرد على رجل دين عراقي وصفه بـ"الاسود القبيح"

شفق نيوز/ رد المغني المصري محمد رمضان، يوم الثلاثاء، على رجل الدين العراقي جعفر الابراهيمي الذي وصفه بــ "الاسود القذر القبيح" بعد حفلة اقامها مؤخراً في العاصمة بغداد.

ونشر رمضان، على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك"، مقطعاً مرئياً لرجل الدين العراقي جعفر الإبراهيمي وهو ينتقد حفل محمد رمضان في بغداد، حيث وصف الفنان المصري بـ "الأسود الداعر القذر القبيح"، فكتب رمضان رداً على ذلك: "كيف من بيت الله تعترض على لوني الذي خلقه الله ؟". 

وأضاف رمضان "عموماً أنا مسامح حباً واحتراماً للشعب العراقي، وكل الاحترام والتقدير لكل الأديان وكل الطوائف". 

وكان الابراهيمي قال في خطبة دينية له، إن حفل رمضان في بغداد كلفت 3 ملايين دولار امريكي، صرفت على " أسود داعر قذر قبيح" من المفترض أن لاتمر بسلام.

وأحيا النجم المصري محمد رمضان، يوم الجمعة الماضي، واحداً من حفلاته الغنائية على مسرح سندباد لاند، فى العاصمة العراقية بغداد، حيث حضر الحفل عدد كبير من متابعيه الذين احتفوا بأغانيه وفعالياته، فيما تخلل الحفل بعض المشاهد التي لاقت انتقادات حادة من المعنيين والجمهور.

    

 

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