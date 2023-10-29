محمد رمضان يتحدى إسرائيل: اسمي "أبو عبيدة"

شفق نيوز / ظهر الممثل والمغني المصري محمد رمضان في مقطع مصور سخر خلاله من قناة إسرائيلية طالبت بمقاطعة أعماله، ورد عليها بقوله "اسمي في المسلسل القادم هو أبو عبيدة" في إشارة للمتحدث الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وقال رمضان، في مقطع فيديو نشره على منصات التواصل: "القناة العاشرة الإسرائيلية تطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي الفنية لأني عملت فيديو أحث فيه العرب على الاتحاد والدفاع عن إخوتنا ونسائنا وأطفالنا ودمنا في غزة".

ورد رمضان، على القناة الإسرائيلية بالقول: "هذا أقل واجب أقوم به تجاه إخوتي، والواجب الثاني الذي سأقوم به هو من أجلكم أنتم أيتها القناة العاشرة الإسرائيلية، سيكون اسم شخصيتي في المسلسل القادم إن شاء الله هو أبو عبيدة".

وقبل أيام، ظهر رمضان في مقطع مصور بثه عبر منصات التواصل، عبّر من خلاله عن غضبه من الأحداث الجارية في غزة، وقدّم تعازيه لأسر الشهداء.