محمد رمضان من بغداد: العراق مؤثر في نجاح الفنانين ويمنح أعلى الإيرادات

شفق نيوز- بغداد

أشاد الفنان المصري محمد رمضان، يوم السبت، بالجمهور والسينما في العراق وذلك خلال جولة ترويجية يجريها بالعاصمة بغداد.

وقال رمضان في تصريحات إعلامية، إن العراق هو أحد البلدان العربية الكبرى المؤثرة في نجاح أي فنان، كما يمنح أعلى الإيرادات للأفلام السينمائية التي تستحق النجاح.

وأكد أن "المحبة التي يكنها الجمهور العراقي لفنان ما تفرض على هذا الفنان مسؤولية كبيرة بأن يكون على قدر تلك المحبة ومستحقاً لها".

وجاءت تلك التصريحات خلال جولته للترويج لفيلمه الجديد "أسد" الذي يمزج بين المعارك والحس الإنساني في أجواء ملحمية ذات طابع تاريخي.

وكشف رمضان عن طرح الفيلم في 19 دار عرض عراقية، مشيراً إلى أن زيارته الحالية للعراق لن تكون الأخيرة من نوعها نظراً لما يكنه من تقدير عميق للشعب الحضاري كواحد من أكثر الشعوب إسهاماً في الحضارة الإنسانية.