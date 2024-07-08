محمد رمضان بطل "صفعة" جديدة هزت التواصل الاجتماعي

شفق نيوز/ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الساعات الماضية، بواقعة صفع جديدة، صاحبها هذه المرة الممثل المصري محمد رمضان، الذي كان يقدم حفلا في منتجع بالساحل الشمالي.

‎وأظهرت مشاهد مصورة، رمضان وهو يحتد على شاب حاول تصويره بهاتفه، وقال له رمضان: "هات الموبايل"، وكرر الجملة أكثر من مرة ثم قام بصفعه على وجهه.

وتأتي الواقعة بعد أسابيع قليلة من انتشار مقطع أثار جدلا كبيرا للمغني المصري، عمرو دياب، وهو يصفع شابا خلال إحيائه حفل زفاف.

‎وظهر الشاب في فيديو وهو يحاول التقاط صورة "سيلفي" مع دياب، قبل أن ينفعل الأخير ويصفعه بشكل مفاجئ على وجهه أمام الحضور، قبل أن يتدخل الأمن ويبعد الشاب، لكن الشاب في واقعة رمضان بدا أنه حاول رد الصفعة.