محكمة مصرية تتحفظ على أموال محمد رمضان

شفق نيوز/ قال الفنان المصري محمد رمضان إن الدولة المصرية تحفظت على أمواله المودعة في أحد البنوك، دون الإشارة إلى السبب.

وذكر رمضان أنه استفاق، صباح اليوم الخميس، على اتصال هاتفي تلقاه من البنك، يخطره فيه بتحفظ الدولة على أمواله، ولكن اللافت هو رد فعل الفنان المصري، إذ أبدى عدم استيائه وتقبل الأمر بصدر رحب.

وبث محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع إنستغرام أرفقه بتعليق، كتب فيه "أنا و مالي مِلك بلدي وأهل بلدي.. اللهم لا اعتراض"، أما عبر الفيديو فقال "صحيت النهاردة من النوم على تليفون من بنك cib أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي".

وأضاف محمد رمضان في رد فعله غير المتوقع، "قلت له، أنا، وفلوسي، وبيوتي، ولحم أكتافي، ملك بلدي، وملك أهل بلدي.. إيه المشكلة يعني"، فرد عليه البنك بأنه أراد إخطاره فقط تفاديًا لوضعه في موقف حرج، فعلّق رمضان "الشعبيون إللي زي حالاتي، والفلاحون، والصعايدة، كما أنهم يضعون أموالًا في البنك يضعون أموالًا في بيوتهم.. مستورة.. صباح الخير يا مصر".