محكمة لبنانية تسقط أبرز التهم الموجهة إلى الفنان فضل شاكر

شفق نيوز- بيروت

في أحدث تطور لمحاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر، كشفت وسائل إعلام، يوم الأحد، عن إسقاط الهيئة الاتهامية في لبنان تهمتين أساسيتين عن شاكر هما الإساءة إلى دولة شقيقة وتمويل جماعات إرهابية من خلال تبييض الأموال.

وذكرت الوسائل، نقلا عن مصادر مقربة من الفنان، أن "الهيئة الاتهامية اعتبرت أن تهمة الإساءة إلى دولة شقيقة لم تعد قائمة من الناحية القانونية، باعتبار أن النظام السوري السابق لم يعد يتمتع بالشرعية الدولية، كما أن الرئيس السوري بشار الأسد يعد هاربا من وجه العدالة وفق مذكرات ومواقف صدرت عن جهات ومنظمات دولية".

وأضافت أن "الهيئة الاتهامية أوصت بإسقاط تهمة تمويل الإرهاب لعدم كفاية الأدلة التي تثبت تورط فضل شاكر في أي نشاط مالي غير مشروع"، مؤكدة أن "المعاملات المالية التي جرى التحقيق بشأنها لا تتضمن ما يثبت استخدامها في تبييض الأموال أو تمويل أي نشاط محظور".

وأشارت إلى أن "فضل شاكر يأمل أن يأتي القرار النهائي منصفا وعادلا، ليطوي صفحة طويلة من المتاعب القضائية التي رافقته على مدى سنوات، ويمهد الطريق أمامه للعودة إلى حياته الفنية والجماهيرية بشكل طبيعي".

وكان نجم الغناء البارز خضع لجلسة استجواب تمهيدية، الأربعاء الماضي، أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت، القاضي بلال الضناوي، في قصر العدل، حيث اقتصرت الجلسة على إجراءات شكلية قبل محاكمته المقرّرة في 15 كانون الأول/ ديسمبر المقبل,

وطرح المحققون على شاكر عددا من الأسئلة الروتينية مثل اسم المحامي الذي سيمثله، وما إذا كان لديه طلبات أو تعرض لتهديدات قبل موعد المحاكمة، ليغادر بعدها المحكمة مباشرة دون أي إجراءات إضافية.