محكمة بيروت تؤجل محاكمة فضل شاكر و 5 آخرين في أحداث صيدا 2013

شفق نيوز- بيروت

أرجأت محكمة الجنايات في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الاثنين، محاكمة الفنان فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير و4 آخرين في قضية محاولة قتل مسؤول سرايا المقاومة في صيدا هلال حمود عام 2013.

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن "إرجاء المحاكمة برئاسة القاضي بلال الضناوي جاء لعدم اكتمال الخصومة وعدم تبليغ مدعى عليهم موعد الجلسة، على أن يتم تحديد موعد جديد للمحاكمة يحدد لاحقا".

وكانت المحكمة العسكرية في لبنان حددت يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، موعدا للبدء بمحاكمة شاكر في 4 دعاوى مقامة ضده تتعلق "بالانتماء إلى تنظيم مسلح وتمويله (مجموعة أحمد الأسير) وحيازة أسلحة غير مرخصة والنيل من سلطة الدولة وهيبتها".

وكان شاكر قد سلم نفسه إلى الجيش اللبناني في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر عند مدخل مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان، على خلفية أحداث عبرا التي وقعت عام 2013 والتي شهدت اشتباكات عنيفة بين أنصار الأسير والجيش اللبناني في بلدة عبرا قرب صيدا، إثر هجوم على حاجز عسكري.

وأدت المعارك حينها إلى مقتل 18 عسكريا و11 مسلحا، وانتهت بسيطرة الجيش على المجمع الذي كان يتخذه الأسير ومناصروه، ومن بينهم شاكر، مقرا لهم.

وبعد تلك الأحداث، توارى فضل شاكر عن الأنظار ولجأ إلى مخيم عين الحلوة، حيث بقي لسنوات.

وفي عام 2020، أصدر القضاء العسكري حكمين غيابيين بحقه، قضى الأول بسجنه 15 عاماً مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بـ"التدخل في أعمال إرهابية عبر تقديم خدمات لوجستية لمنفذيها".

أما الحكم الثاني، فقضى بسجنه سبع سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية، بتهمة تمويل جماعة الأسير وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.

وقد أكد شاكر عبر محاميه مرارا براءته من التهم الموجهة إليه، مشددا على أنه لم يشارك في إطلاق النار على الجيش خلال أحداث عبرا.

وخلال الأعوام الأخيرة، اقتصر ظهور فضل شاكر على مقابلات إعلامية محدودة وبعض الإصدارات الغنائية القليلة، قبل أن يعود مؤخراً إلى الساحة الفنية بمجموعة من الأغاني الجديدة التي لاقت رواجاً كبيراً، من أبرزها أغنية "كيفك ع فراقي" التي قدمها مع نجله محمد، وحصدت أكثر من 113 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب منذ طرحها في تموز/ يوليو الماضي.