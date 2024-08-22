محكمة اماراتية تقضي بسجن سائحين اعتديا على الشرطة في دبي

شفق نيوز/ قضت محكمة إماراتية يوم الخميس، على شقيقين أميركيين بالسجن لمدة 3 أشهر بتهمة الاعتداء على رجال شرطة وهما تحت تأثير الكحول في دبي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان عبر البريد الإلكتروني إن جوزيف لوبيز (24 عاما)، وهو جندي سابق في القوات الجوية ومنافس على لقب ملك جمال الولايات المتحدة، اعتقل مع شقيقه جوشوا بتهمة "الاعتداء على رجال شرطة دبي ومقاومة الاعتقال وإتلاف ممتلكات عامة".

وذكر البيان أن السائحين "المخمورَين" غُرِّما مبلغ 1428 دولارا وحُكم عليهما بالسجن لمدة ثلاثة أشهر يليه ترحيل، لإلحاق إصابات برجال الشرطة وإتلاف مركبة تابعة لهم أثناء محاولتهما الفرار من مكان الحادث.

وقالت منظمة "محتجزون في دبي" غير الحكومية التي تقود حملات ضد إساءة استخدام القضاء في الإمارات نيابة عن المغتربين والسياح، إن المتحدرَين من ولاية أوهايو أوقفا في يونيو بعد "تخديرهما" خلال حفل على متن يخت أثناء قضائهما عطلة.

وأفادت رئيسة المنظمة رادا ستيرلينغ بأنه "من الواضح أنهما كانا مستهدفين من قبل محتالين كانوا يريدون سرقتهما".

وأضافت أنه "قُدّم لهما مشروب واحد على متن اليخت، والشيء التالي الذي يتذكرانه هو أن رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية أخذوهما بعيدا".

وأوضحت ستيرلينغ أن الشقيقين "لم يدركا أن الرجال كانوا من الشرطة ويرتدون ملابس مدنية"، موضحة أن الثنائي اعتقدا أنهما يتعرضان للخطف.

ولم تعلق السلطات الإماراتية على تفاصيل توقيف الأميركيين.