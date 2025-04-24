محطة نووية "صينية - روسية" على سطح القمر

شفق نيوز/ أعلنت الصين، أنها تدرس فكرة بناء محطة نووية على سطح القمر لتشغيل محطة أبحاث تخطط لتشييدها بالتعاون مع روسيا، بحسب ما كشفه مسؤول كبير، الخميس.

وتسعى الدولة الواقعة في شرق آسيا إلى ترسيخ مكانتها كقوة فضائية كبرى، مع هدف إرسال رواد فضاء إلى سطح القمر بحلول عام 2030.

ووفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مهمة "تشانغ آه-8" المخطط لها في عام 2028 ستشكل خطوة تمهيدية نحو بناء قاعدة قمرية دائمة مأهولة.

وخلال عرض تقديمي أقيم في شنغهاي، أوضح باي تشاويو، كبير مهندسي مهمة 2028، أن إمدادات الطاقة لهذه القاعدة قد تعتمد أيضاً على ألواح شمسية واسعة النطاق، بالإضافة إلى إنشاء خطوط أنابيب وكابلات للتدفئة وتوفير الكهرباء على سطح القمر.

وكانت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" قد أعلنت، العام الماضي، عن خطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر بالتعاون مع إدارة الفضاء الصينية (CNSA) بحلول عام 2035، بهدف تزويد محطة أبحاث القمر الدولية (ILRS) بالطاقة.

وقال وو ويرين، كبير مصممي برنامج استكشاف القمر الصيني، في تصريح لوكالة "رويترز" على هامش مؤتمر ضم مسؤولين من 17 دولة ومنظمة دولية: "من القضايا المهمة بالنسبة لمحطة أبحاث القمر الدولية مسألة توفير الطاقة، وفي هذا الصدد، تتمتع روسيا بميزة طبيعية، فهي رائدة عالمياً في مجال محطات الطاقة النووية، وخاصة في إرسالها إلى الفضاء، وتتقدم على الولايات المتحدة".

وأضاف: "آمل أن يتمكن كلا البلدين هذه المرة من إرسال مفاعل نووي إلى القمر".

ويأتي الجدول الزمني الذي حددته الصين لبناء موقع على القطب الجنوبي للقمر متزامناً مع برنامج "أرتميس" التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، الذي يهدف إلى إعادة رواد الفضاء الأميركيين إلى سطح القمر بحلول ديسمبر 2025.