محطة نووية تتعرض لعطل وتسرّب الهيدروجين في فنلندا

شفق نيوز/ تعرضت محطة "لوفييسا" النووية في فنلندا، إلى عطل في المولد الكهربائي الحراري ما تسبب بتسرب الهيدروجين، وفق ما أعلنت شركة "فورتوم" المشغلة للمحطة.

وجاء في بيان الشركة: "ستعمل الوحدة الثانية في محطة لوفييسا النووية بنصف طاقتها اليوم الأحد، ريثما يتم إصلاح المولد الكهربائي الحراري. بدأ استهلاك الهيدروجين في المولد بالارتفاع يوم أمس، مما يدل على تسرب الهيدروجين".

وأشارت إلى أنه قد تم اكتشاف مكان التسرب وإيقافه في أحد مولدات الكهرباء الحرارية الأربعة. ووفقا لشركة "فورتوم" فإن عمليات الإصلاح قد تستغرق يومين.

وذكرت أن وحدة الطاقة الأولى في المحطة النووية تعمل بشكل طبيعي.

وتقع محطة "لوفييسا" النووية في جنوب فنلندا، وتنتج وحدتا المحطة النووية أكثر من 10% من الكهرباء المستهلكة في البلاد.