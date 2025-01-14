"محض خيال".. "تيك توك" تعلق على بيع فرعها الأمريكي

شفق نيوز/ ردت تيك توك، يوم الثلاثاء، على تقارير بشأن إمكانية شراء إيلون ماسك فرع المنصة الشعبية في الولايات المتحدة، وذلك في حال مُنعت بحلول نهاية الأسبوع، وقالت ناطقة باسم "تيك توك" بأن ذلك "محض خيال".

وكانت مصادر سرية قالت لوكالة بلومبرغ، يوم أمس الاثنين، إن "مسؤولين صينيين كبارا بدأوا مناقشة خطط طوارئ لتيك توك في إطار مناقشات واسعة حول طريقة العمل مع إدارة دونالد ترامب، تشمل إحداها ماسك".

وأوضحت بلومبرغ: "بموجب سيناريو وضعته الحكومة الصينية تشتري إكس (..) فرع تيك توك الأميركي وتدير الشركتين معا".

وقدرت قيمة عمليات تيك توك في الولايات المتحدة بين 40 و50 مليار دولار، لكن ذلك التقرير أشار إلى أن المناقشات "في بداياتها".

والثلاثاء قالت ناطقة باسم تيك توك لوكالة فرانس برس: "لا يمكن أن تتوقعوا منا التعليق على محض خيال".

وكانت الولايات المتحدة أقرت العام الماضي قانونا يرغم العملاق الصيني في مجال الترفيه "بايت دانس" على بيع تيك توك بحلول 19 يناير 2025.

وفي حال لم تذعن سيمنع هذا التطبيق في الولايات المتحدة، حيث يستخدمه 170 مليون شخص.

ووصلت القضية إلى المحكمة الأميركية العليا التي استمعت إلى حجج الطرفين، الجمعة.

وقالت واشنطن إنها تريد تجنب مخاطر التجسس والتلاعب من جانب بكين، في حين أن شبكة التواصل الاجتماعي وجمعيات حقوقية تتهم القانون بقمع حرية التعبير.

وقالت غالبية من القضاة إنهم يميلون إلى السماح بحظر تيك توك.

ولطالما عارضت الحكومة الصينية وبايت دانس بشكل علني بيع الفرع الأميركي من تيك توك.

وكان ترامب، الذي يعود رئيسا إلى البيت الأبيض في 20 يناير الجاري، حاول حظر تيك توك في نهاية ولايته الأولى في 2020 باسم الأمن القومي أيضا، لكنه عاد عن مواقفه هذه مؤكدا أن "لديه ضعف" تجاه التطبيق وجمهوره الشاب.