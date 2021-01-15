سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محجبة تتقلّد رتبة رفيعة في سلاح الجو الأميركي؟ صورة مفبركة تحصد آلاف التفاعلات

Category: منوعـات

Date: 2021-01-15T17:19:56+0000
محجبة تتقلّد رتبة رفيعة في سلاح الجو الأميركي؟ صورة مفبركة تحصد آلاف التفاعلات

شفق نيوز/ تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة يدعي ناشروها أنها تظهر

أول سيدة مسلمة محجبة تتقلد رتبة رفيعة في القوات الجوية الأميركية. لكن

الصورة مركبة والنسخة الأصلية منها تعود لسيدة أميركية غير محجبة.

وتظهر في الصورة سيدة ترتدي حجابا أبيض بلباس عسكري رسمي ويبدو خلفها

العلم الأميركي. وقد جاء في النص المرافق لها "اللواء فاطمة البعداني قائدة

 القوة الجوية الأميركية الثانية عشرة وهي أول امرأة مسلمة يمنية تقلدت

أعلى رتبة عسكرية لمحجبة مسلمة عربية من أصل يمني داخل سلاح الجو

الأميركي".

حصدت الصورة آلاف التفاعلات في موقع إنستغرام، وقد سبق أن نشرت في السنوات الماضية على موقع فيسبوك وباللغة الإنكليزية.وأرشد التفتيش عن الصورة عبر محركات البحث إلى النسخة الأصلية منها وهي منشورة على "الموقع الإلكتروني الرسمي للقوات الجوية الأميركية".

وتبدو السيدة فيها غير محجبة، وكتب في النص المرافق أنها تعود "للجنرال ليندا هامينغر"، ويبدو اسمها واضحا على الزي.

وقد عمد مركبو الصورة إلى إبدال رأس هامينغر برأس سيدة محجبة مدعين زيفا أنها سيدة يمنية مسلمة.

related

دراسة:الجامعات الأميركية تخرّج أثرى أثرياء الأرض

Date: 2019-08-02 21:05:54
دراسة:الجامعات الأميركية تخرّج أثرى أثرياء الأرض

تصرف مشين يدفع "ستاربكس" للاعتذار لشرطي أمريكي

Date: 2019-11-30 20:03:23
تصرف مشين يدفع "ستاربكس" للاعتذار لشرطي أمريكي

أطول مسلسل في التاريخ يبلغ الحلقة رقم 12 ألفا

Date: 2020-11-28 16:56:46
أطول مسلسل في التاريخ يبلغ الحلقة رقم 12 ألفا

حالة نادرة .. بعد 10 أيام من حملها بتوأمين .. امراة تحمل بجنين ثالث!

Date: 2020-12-29 20:22:11
حالة نادرة .. بعد 10 أيام من حملها بتوأمين .. امراة تحمل بجنين ثالث!

نجا من الإعدام بحقنة سامة.. فتوفي بكورونا

Date: 2020-12-30 07:55:26
نجا من الإعدام بحقنة سامة.. فتوفي بكورونا

أزمة "هواوي" تضرب الأسعار.. "هبوط جنوني" في سوق المستعمل

Date: 2019-05-26 19:54:25
أزمة "هواوي" تضرب الأسعار.. "هبوط جنوني" في سوق المستعمل

قضى 28 عاما في السجن "ظلما".. فحصل على تعويض "خرافي"

Date: 2021-01-04 17:14:19
قضى 28 عاما في السجن "ظلما".. فحصل على تعويض "خرافي"

الصندوق الذكي.. أحدث طريقة للتوقف فورا عن إدمان ما تحب

Date: 2019-05-27 23:45:35
الصندوق الذكي.. أحدث طريقة للتوقف فورا عن إدمان ما تحب