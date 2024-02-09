محاولة "غش" غريبة لاختبار القيادة في إيطاليا تدخل صاحبها للمستشفى

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الإيطالية، يوم الجمعة، عن حالة غريبة حصلت عند تقدم أحد المواطنين على اختبار نيل رخصة القيادة، حيث قام المتقدم بوضع سماعة للغش أثناء اختبار قانون السير، أضطر بعدها لتدخل الطبيب لإزالتها من قناة أذنه.

وخلال الاختبار الذي أجري في مقاطعة كومو قرب ميلانو (شمال)، أثار أداء المرشح ارتيابا لدى المسؤول عن الفحص النظري.

وكان الشاب البالغ 25 عاما مزودا بسماعة أذن صغيرة وكاميرا صغيرة متصلة بهاتفه الخلوي الذي كان مخبّأ في سترته.

وسمح له الجهاز بالتواصل مع شريك كان في إمكانه رؤية النموذج الذي يتضمن الأسئلة وإعطائه الإجابات الصحيحة.

وكشفت الشرطة، بعد تلقيها إخطارا من الفاحص، فور وصولها الحيلة التي استخدمها المرشح لاجتياز الاختبار بطريقة احتيالية، فنقلته إلى المستشفى.

وقالت الشرطة في بيان إن "تدخل الطبيب كان ضروريا لاستخراج سماعة الأذن الصغيرة، المخفية بشكل خطر في قناة الأذن، لتجنب الإضرار بسمعه".

ولدى خروجه من المستشفى، قُدّمت شكوى قانونية بحق الشاب، وصادرت الشرطة معداته.