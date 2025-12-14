محامي شيرين عبد الوهاب ينفي شائعات الاعتزال وتدهور أوضاعها

شفق نيوز- القاهرة

نفى ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، يوم الأحد/ بشكل قاطع ما تردد حول اعتزالها الفن أو تدهور أوضاعها الشخصية والمالية، مشيراً إلى أنها تتعرض يومياً لكمّ من الأخبار غير الصحيحة.

ودعا ياسر قنطوش، المحامي بالنقض ومحامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، وسائل الإعلام ومواقع الأخبار إلى "تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالفنانة".

وأكد قنطوش في تصريح نقلته "القاهرة 24"، أن "الفنانة شيرين لا تحمل أي نية للاعتزال ومستمرة في مسيرتها الفنية"، فيما أشار إلى أنها "تعمل حالياً على تحضير مفاجآت وأغانٍ جديدة سيتم طرحها قريباً، وهناك متابعة وتعامل مستمر مع الموزعين والملحنين في الفترة الحالية"، واصفاً صوتها بأنه "لا يختلف عليه أحد".

وطمأن قنطوش الجمهور بأن "شيرين بخير طوال الوقت، وهي تقيم حالياً في منزلها بمصر وتعيش حياتها بشكل طبيعي"، كما نفى الشائعات المتعلقة بمنع رؤية ابنتيها، موضحاً أن "بناتها معها، وأن الزيارات متبادلة بين الأب والأم ولا توجد أي مشكلة أو منع من قبل الأب، بل إنه مستغرب من انتشار هذا الخبر".

وفيما يخص الوضع المالي للفنانة شيرين، أكد محاميها أن "أمورها المادية ممتازة جداً، حيث تمتلك ثروة عقارية ضخمة، وحساباتها المصرفية منتظمة".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت شيرين تحتاج إلى فترة تعافٍ للعودة بقوة للجمهور، أقر قنطوش بأن "أي شخص يمر بأزمة أو مشكلة يحتاج إلى وقت للتعافي منها، بصرف النظر عن كثرة مشاكل شيرين وأزماتها الماضية مع شقيقها وطليقها حسام حبيب".

وأضاف أنه "على تواصل دائم معها؛ إذ يتحدثان هاتفياً كثيراً ويلتقيان في الأمور المهمة، وكان آخر لقاء بينهما منذ شهر".