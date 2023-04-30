محامي المخرج الإيراني "جعفر بناهي" يفند أنباء تحدثت عن هجرته: لدي موعد معه الأربعاء المقبل

شفق نيوز/ نفى صالح نيكبخت محامي المخرج الإيراني جعفر بناهي، الذي أفرج عنه في فبراير/ شباط الماضي، هجرة الأخير للبلاد.

ورد نيكبخت على سؤال وجهه "منصور جهاني" الصحفي السينمائي الدولي بشأن هذا الخبر ، فأجاب: "لا أعلم بأي غرض ينشر هؤلاء الأكاذيب، السفر حق لكل المواطنين وهذا الحق حرم منه السيد بناهي والأهم من ذلك حرمان الفن الإيراني فمنذ أربعة عشر عاما من المشاركة في عشرات الأعمال والدعوات الفنية التي يمكن أن تكون كل منها صفحة تكريم للفنانين في البلاد".

وأضاف نيكبخت أن "السيد بناهي كما يتضح من أعماله؛ إنه مغرم بشعبه وبلده". وأردف محامي المخرج الإيراني قائلا: "ما يمكنني قوله هو أن لدي موعدًا مع السيد بناهي يوم الأربعاء المقبل وسأستضيفه في مكتبي".

ويعدّ بناهي (62 عاماً) أحد أبرز الأسماء في السينما الإيرانية المعاصرة. وأكد القضاء بعيد توقيفه في يوليو/ تموز 2022، إيداعه السجن، ليمضي عقوبة صدرت في حقه قبل أكثر من عقد من الزمن، وأفرج عنه بكفالة في الثالث من فبراير/ شباط الماضي.

وعرف عن بناهي مواقفه المعارضة للسلطات، وأدانه القضاء في 2010 بتهمة "الدعاية ضد النظام" السياسي للجمهورية الإسلامية.

حُكم عليه بالسجن ستة أعوام والمنع من إخراج الأفلام أو كتابتها لفترة طويلة، أو السفر والتحدث إلى وسائل الإعلام، وذلك في أعقاب تأييده التحركات الاحتجاجية التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في عام 2009.