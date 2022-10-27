محاميها: شيرين عبد الوهاب لم تغادر مصر 

شفق نيوز/ مازالت الأخبار تلاحق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، خلال محنتها الصحية وخضوعها للعلاج من إدمان المخدرات، آخرها ما تم تداوله خلال الساعات الماضية حول سفرها خارج مصر.

وتحدثت بعض الأنباء عن سفر شيرين إلى ألمانيا بالتحديد من أجل استكمال رحلة العلاج، وهو الأمر الذي تناقله العديد من المتابعين دون تأكيد حقيقي.

وقبل أن يخرج محاميها المستشار ياسر قنطوش من أجل الرد على هذا الأمر وتوضيح حقيقته، حيث كشف قنطوش عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن شيرين لم تغادر مصر من أجل العلاج.

وأكد على أنها ما زالت في مصر وبصحة جيدة، وكل ما يتم تداوله عنها من أخبار غير صحيح، ليطلب بعدها من وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار عن شيرين.

كما طالب الجميع بالعودة إليه باعتباره محاميها قبل أن يتم نشر أي خبر يتعلق بشيرين عبد الوهاب، خاصة في ظل الفترة الصعبة التي تمر بها مؤخرا.

وتعاني شيرين عبد الوهاب من أزمة صحية خلال الآونة الأخيرة، حيث ألزمتها أسرتها بالدخول إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، حيث تم الكشف عن كونها تعاني من إدمان المخدرات.

ولم تظهر شيرين حتى الآن ولا توجد وسيلة تواصل معها داخل المستشفى، حيث منعت عنها كافة وسائل التواصل، واكتفت أسرتها بتوضيح موقفها مرة واحدة فقط.